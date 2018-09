Il faut dire les choses clairement: si les Neuchâtelois s’étaient inclinés sur leur terrain synthétique ce mercredi face à Lugano, ils auraient eu de la peine à s’en remettre et ils auraient eu un demi-orteil en Challenge League, pour reprendre une formule chère à leur président.

Il s’agissait d’un match très important dans la saison des Xamaxiens, qui restaient sur cinq défaites consécutives. Celle-ci aurait été celle de trop, car ce match était typiquement celui qu’un candidat au maintien doit gagner. C’est chose faite et ce succès peut changer beaucoup de choses. Car désormais, Xamax peut en être convaincu: il est une vraie équipe de Super League. Et, c'est désormais clair, ses cinq revers de suite devaient énormément aux incroyables erreurs individuelles de ses joueurs, pas à un manque de qualité. Depuis ce soir, tout le monde peut être rassuré: Xamax n’est pas dépassé par le niveau ou la vitesse de la Super League.

Les Neuchâtelois ont ainsi réussi le match parfait. Durant quarante-cinq premières minutes, les premières, ils ont démontré une qualité de jeu tout à fait impressionnante. Lugano n’a tout simplement pas existé, pris de vitesse par les enchaînements des Rouge et Noir, qui ont joliment combiné et se sont créés toutes les occasions de but. Lugano alignait pourtant quasiment son équipe-type, mais la Maladière a retrouvé «son» Xamax, celui qui marchait sur tout le monde en Challenge League. Après la blessure de Kemal Ademi à la 26e, les Neuchâtelois se présentaient d’ailleurs avec dix joueurs sur onze étant déjà là la saison dernière. La preuve que le mercato n’a pas été à la hauteur des attentes, d’accord, mais aussi que cette équipe, avec sa cohésion et son état d’esprit, est de niveau suffisant pour régater en Super League. Et pour marcher sur un FC Lugano incapable de réagir.

Après le récital de la première période, Xamax a géré en deuxième. Lugano était un peu meilleur, mais les Neuchâtelois, solides, n’ont pas été inquiétés. Le jeune Arbenit Xhemajli, parti faire un tour sur le banc depuis ses boulettes d’août, a retrouvé le terrain et s’est montré impeccable. Xamax, en fait, n’a rien offert à son adversaire, contrairement aux cinq matches précédents où les incroyables erreurs individuelles s'enchaînaient. Et il est allé cueillir une victoire méritée.

Alors, bien sûr, rien n’est fait. De la même manière qu’on voyait très bien que Neuchâtel n’était pas loin de ses adversaires lorsqu’il perdait, ne voilà pas les Xamaxiens soudain devenus irrésistibles. Ils n’ont pas de marge en Super League et ils le savent: toute erreur se paiera cash. Ils l'ont bien compris depuis un mois. Mais ils savent aussi maintenant que lorsqu’ils restent concentrés durant toute la rencontre, ils ont la possibilité de la remporter. Et ça, ça change tout.

Une autre donnée qui change tout, c’est lorsque les meilleurs joueurs sont sur le terrain. A GC dimanche dernier, Charles-André Doudin était blessé, touché au dos, et Raphaël Nuzzolo remplaçant. Après cinq minutes, ce mercredi soir, ce sont eux qui ont combiné pour la première action du match et donné le ton d’une soirée parfaite. Max Veloso a été excellent, Mustafa Sejmenovic et Mike Gomes très sereins derrière. Eux aussi ont fait passer un message à leur entraîneur et au reste de la Super League: leur place à ce niveau, ils l’ont méritée en devenant champions de Challenge League. Et ils entendent bien la défendre jusqu’au bout.

