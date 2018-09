Cinq défaites, dix-neuf buts encaissés. Voilà le bilan des Xamaxiens depuis cinq matches en Super League. La vérité est que les Neuchâtelois ne sont pas dépassés par le rythme de leurs adversaires, ni par leurs qualités techniques. Le GC de samedi soir était à peu près le même qui avait perdu à Nyon en Coupe de Suisse dimanche dernier. Ni plus fort, ni moins fort. Il s'agissait d'ailleurs des mêmes joueurs, à deux exceptions près. La différence entre les Nyonnais (Promotion League) et Xamax? Les Vaudois n'ont fait aucun cadeau aux Sauterelles.

Le Lausanne-Sport est passé par là, aussi, lors de sa première saison en Super League et il a fini par sauver sa peau. A chaque partie, ou presque, le LS offrait un but (au moins...) à ses adversaires en raison de son inexpérience, d'une trop grande prise de risques ou d'un manque de qualité individuelle.

Xamax suit le même chemin et il n'existe pas quinze manières de s'en sortir. Il faut se rassurer, verrouiller derrière et retrouver la confiance petit à petit. Le football est aussi simple que ça. Un joueur comme Thibault Corbaz a perdu ce ballon ayant conduit au 1-0 au Letzigrund non pas parce qu'il ne possède pas les qualités techniques pour assurer une passe à dix mètres: il a manqué son geste parce qu'il n'est pas en confiance.

Xamax doit se libérer dans les têtes, jouer comme il savait le faire en Challenge League, avec la même cohésion et un esprit d'équipe imbattable en Suisse. Ces valeurs ne peuvent pas avoir disparu en deux mois! Elles sont là, toujours présentes au sein de ce groupe de copains. Ce qui a fonctionné en Challenge League peut être efficace en Super League, même si le niveau n'est évidemment pas le même.

Pour retrouver un peu de légèreté, pas besoin d'organiser des soirées fondues ou des tours de circuit en karting. Contrairement à d'autres, Xamax n'a pas besoin de travailler sa cohésion. Les Neuchâtelois n'ont pas besoin d'apprendre à se connaître, ils doivent simplement être persuadés qu'ils ont le niveau de la Super League. Et ça passe par le terrain. Uniquement.

Alors mercredi face à Lugano, on verrouille derrière. Pas de passe en retrait mal assurée. Pas de dribbles dans ses trente derniers mètres. Mais une victoire, impérativement, pour revenir plein de confiance dimanche dans ce même Letzigrund avec une autre attitude, face à un autre adversaire, le FC Zurich.

Xamax n'est pas si loin de la vérité. Mais en prenant trois buts par match, il coulera en Challenge League alors qu'il avait largement les moyens de faire mieux. Parce qu'on ne nous fera pas croire que cette Super League est inaccessible. Pas une seule seconde. (nxp)