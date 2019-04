Qu’il gagne ou qu’il perde, le NE Xamax de Stéphane Henchoz présente la même particularité: la conservation du ballon n’est pas son souci premier. Ce qui compte prioritairement, c’est l’assise défensive, le jeu sans ballon et la faculté de se projeter vers l’avant lors de sa récupération. Parfois, cela fonctionne bien, d’autres fois non...

Mais une réalité demeure toujours: depuis que l’ancien défenseur de Liverpool s’est assis sur le banc neuchâtelois à la place de Michel Decastel, Xamax n’a jamais eu la possession du ballon de son côté comme en témoigne le chiffre moyen de 40% (contre 60% à son adversaire). Cela varie bien sûr – les Neuchâtelois ont ainsi battu GC et Sion avec un taux de respectivement 32 et 34% - mais ce chiffre, révélateur des intentions de jeu (ou de son refus dans le cas présent), n’a encore jamais atteint les 50%.

Il a même fondu à 25% mercredi soir au Cornaredo où les visiteurs ont poursuivi leur redressement en ramenant un point pour ce qui est le premier nul de l'ère Henchoz. Dans la terrible lutte pour le maintien, rien n’est certes définitivement gagné dans la mesure où si Xamax devrait pouvoir se prémunir d’un hypothétique retour de GC, il aura sans doute bien du mal à éviter la place de barragiste qui est aujourd’hui la sienne. Si les Neuchâtelois ont pu résister à un Lugano certes dominateur mais manquant de lucidité à la finition (Walthert n’a quasi eu aucun arrêt à effectuer), c’est aussi parce que les joueurs de la Maladière ont appris de leurs erreurs, qu’ils ne commettent plus, ou alors celles-ci s’avèrent désormais sans conséquence. Ce qui est surtout valable dans le secteur défensif, là même où la naïveté xamaxienne s'est longtemps payée cash.

Pour être franc, on peine même à reconnaître des éléments lesquels, voici encore deux mois, accumulaient les bévues, gaffes et autres cadeaux qui, chaque fois, venaient ruiner leurs efforts. Cela ne signifie nullement que les Sejmenovic, Kamber ou Oss se sont métamorphosés comme par enchantement en des murailles infranchissables; simplement ces mêmes joueurs, également bonifiés par le retour de Djuric, évoluent désormais dans un système (5-3-2) qui leur permet de minimiser les risques et dans lequel tout le monde se trouve plus facilement et semble plus serein.

Tout cela est à mettre au crédit de Stéphane Henchoz, s’accrochant à sa mission comme si son existence en dépendait – or c’est plutôt de la survie de Xamax en Super League dont il s’agit. Le pompier de service ne cherche même pas à s’en cacher: il n’est pas là pour décrocher le prix du spectacle ou de la beauté du jeu présenté – à la rigueur, tout juste accepterait-il celui de la combativité.

Approche plus pragmatique

Ce qu’Henchoz s’efforce de faire depuis huit matches qui ont déjà rapporté 13 points, c’est d’offrir à Xamax un canevas précis où la conservation du ballon devient accessoire. Sachant que quoi qu'il arrive, ses joueurs se créeront forcément des occasions - il y en a toujours comme ce fut encore le cas au Tessin. Cette approche pragmatique, certes peu spectaculaire mais correspondant mieux au potentiel du contingent à disposition, symbolise exactement la mission commando menée par son entraîneur, et ce dont se réclame le Fribourgeois.

De perdant magnifiques, Henchoz a su faire des conquérants de la réalité. Celle d’un sauvetage qui n’a plus rien de virtuel, chose encore impensable voici quelques temps.

