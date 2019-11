Puisqu'il a fêté il y a quelques jours les dix ans de son sacre mondial avec l'équipe de Suisse M17, Janick Kamber fera ici figure d'exemple pour illustrer la prestation de Neuchâtel Xamax dimanche à Saint-Gall. Deux situations. La première trouve sa source à la 5e minute de jeu. Depuis son couloir gauche, le latéral neuchâtelois voit Raphaël Nuzzolo prendre la profondeur et lui envoie une ouverture aérienne millimétrée, qui mène à la plus grosse opportunité xamaxienne de la rencontre. Avec un peu plus de réussite, le serial buteur rouge et noir aurait pu refroidir le Kybunpark, ouvrir le score et offrir un tout autre match à ses couleurs.

Avançons maintenant d'une cinquantaine de minutes, jusqu'à la seconde situation. Dans le même contexte, Kamber tente le long ballon à destination de Nuzzolo. L'idée et la tentative sont applaudies par Joël Magnin, depuis son banc. Ce qui n'empêche pas le ballon, mal dosé cette fois-ci, de filer directement dans les bras de Dejan Stojanovic, le portier saint-gallois. Une trentaine de secondes plus tard, les Brodeurs avaient traversé tout le terrain et trompé Matthias Minder. 3-1, la fin des espoirs pour Neuchâtel.

Jouer long

Ce qu'il s'est passé entre deux? Saint-Gall a saisi le tour qu'était en train de lui jouer son adversaire. Ni plus, ni moins. On loue beaucoup la capacité des Saint-Gallois à se projeter à toute vitesse vers l'avant. C'est une réalité et cela fait partie de la longue liste des qualités qui leur permettent (pour l'instant?) de se greffer au réputé intouchable duo de tête de Super League. Reste que sa faculté à s'adapter à la stratégie ennemie est toute aussi remarquable et fait également merveille. Dimanche, Yannis Letard et Leonidas Stergiou, les deux centraux du FCSG, ont communiqué plus souvent qu'à leur tour en début de rencontre. Pendant vingt minutes, la paire franco-suisse semblait complètement déboussolée sur un terrain comme trop grand pour elle. Chaque long ballon la mettait en difficulté, les duels aériens étaient tous plus délicats à gérer les uns que les autres: bref, ça n'allait pas. Les deux hommes l'ont compris, ont effectué les quelques ajustements nécessaires et, dès lors, tout est devenu beaucoup plus compliqué pour Xamax.

Parce que les Neuchâtelois avaient un plan, un seul. Jouer long, dans le dos d'une défense qui a fait du pressing haut sa marque de fabrique. Joël Magnin l'a dit après la rencontre: ses hommes et lui ont planché là-dessus toute la semaine à l'entraînement. Les défenseurs et les milieux savaient exactement où transmettre le ballon, les attaquants précisément à quels endroits ils devaient se positionner pour le réceptionner. Tout était orchestré. Pour valider son plan, NE Xamax avait simplement besoin d'un but. Qui aurait tout à fait pu tomber, mais qui n'est finalement jamais venu.

Une fébrilité embêtante

Le tord des visiteurs? N'avoir ajouté aucun plan B à une stratégie qui a fini par les mener à leur perte. Parce que, dès lors que les Brodeurs avaient compris la combine et que Yannis Letard avait ouvert la marque (28e), Neuchâtel était quasiment condamné. Cela dit d'ailleurs beaucoup de l'équipe de Joël Magnin. Elle sait où elle va, dans quelle direction elle avance, mais elle se retrouve limitée dans sa progression par son potentiel intrinsèque. À l'inverse d'un FC Sion, par exemple, qui ne fait pas face aux mêmes limites techniques, mais qui ne donne pas l'impression de suivre un plan de marche bien établi.

À la Maladière en ce moment, ce souci se caractérise principalement par une fébrilité embêtante sur les balles arrêtées défensives. Les Rouge et Noir ont laissé filer le match à ne pas perdre il y a deux semaines contre Thoune en encaissant deux buts dans ce secteur. Rebelote dimanche. À la réception du corner menant à l'ouverture du score, Yannis Letard a pu venir placer son coup de tête sans trop être gêné à cinq petits mètres du malheureux Matthias Minder. La neuvième réussite concédée par Xamax sur balle arrêtée cette saison. «On ne peut pas continuer comme ça. Ça ne va plus», a d'ailleurs lâché sans détours Raphaël Nuzzolo en sortant du terrain. Neuchâtel connaît le chemin pour s'en sortir. Reste qu'au-delà des mots et de la volonté, il doit encore absolument progresser individuellement.

Florian Vaney, Saint-Gall

Saint-Gall - Neuchâtel Xamax 4-1 (2-0)

Kybunpark, 14492 spectateurs. Arbitre: Luca Piccolo.

Buts: 29e Letard 1-0; 39e Itten 2-0; 52e Neitzke 2-1; 58e Babic 3-1; 72e Demirovic 4-1.

Saint-Gall: Stojanovic; Hefti, Sterigou, Letard (66e Guillemenot), Muheim; Fazliji; Görtler, Ruiz; Itten (66e Wiss); Babic (75e Bakayoko), Demirovic. Entraîneur: Peter Zeidler.

Xamax: Minder; Gomes, Neitzke (46e Djuric), Oss, Xhemajli, Kamber; Mveng, Doudin (67e Corbaz); Ramizi, Nuzzolo; Karlen (46e Seferi). Entraîneur: Joël Magnin.

Avertissements: Xhemajli (24e, jeu dur), Neitzke (36e, jeu dur), Wiss (82e, jeu dur), Djuric (90e, altercation), Ruiz (90e, altercation).