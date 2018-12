La reprise en Super et Challenge League peut paraître encore loin, ce qui est en partie vrai puisqu’elle n’interviendra «que» le week-end des 2 et 3 février prochain. Cela n’empêche pas les clubs d’avoir déjà bouclé leur planning de préparation, et notamment la destination du traditionnel camp d’entraînement.

Lanterne rouge à la pause, NE Xamax reprendra le chemin du stade le 3 janvier, en même temps que Bâle, Zurich et Thoune – seul les joueurs de René Weiler, attendus dès le 2 janvier à Lucerne, commenceront plus tôt. Comme voici une année, le club de la Maladière mettra ensuite le cap sur San Pedro del Pinatar, en Andalousie, où deux matches de préparation attendent les protégés de Decastel sur place. Reste à savoir si les fameux renforts espérés seront arrivés à ce moment-là, ce que l'on ne peut qu'espérer dans l'optique de leur intégration. Dans l’optique de la difficile bataille pour le maintien qui attend le club neuchâtelois, son entraîneur mise sur au moins deux arrivées.

Xamax ne sera pas le seul club de Super League à mettre le cap sur l’Espagne : Bâle, Lucerne (dans les deux cas à Marbella comme chaque année), Saint-Gall (La Manga) et Lugano (Roldan) s’y rendront aussi.

Le FC Sion, dont les joueurs bénéficieront de quatre jours de vacances supplémentaires (reprise le 7 janvier), Young Boys, Zurich et Grasshopper prendront pour leur part la direction de la Turquie. Les Valaisans de Murat Yakin resteront même deux semaines à Belek.

Thoune choisit la proche montagne

Seul le FC Thoune, pour des raisons d'abord budgétaires, a renoncé à aller se préparer à l’étranger. Trois jours d’oxygénation sont certes prévus en altitude mais l’équipe de Marc Schneider ne souffrira d’aucun problème d’acclimatation puisque Thoune ira préparer ses premières échéances de 2019 dans la station voisine de Grindelwald.

En Challenge League, Servette retrouvera le Portugal (Algarve) comme 12 mois auparavant tandis que Lausanne se rendra comme en 2018 en Andalousie.

