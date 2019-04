Le plan de Stéphane Henchoz a fonctionné à la perfection. Neuchâtel Xamax FCS est venu à Lucerne d’abord pour défendre et ensuite pour tenter d’être efficace en contre. Le résultat a été plus que positif avec cette victoire 0-1 acquise sur un but de Kemal Ademi à la 80e. L’attaquant xamaxien a profité d’une jolie inspiration de Raphaël Nuzzolo dont le lob excentré a rebondi deux fois (!) sur la barre transversale avant de retomber pile là où se trouvait Ademi. Réussite maximale sur ce coup.

Il serait faux toutefois de prétendre que Xamax a volé sa victoire. Afimico Pululu (56e) et Raphaël Nuzzolo (79e) avaient déjà eu la balle d’ouverture du score, sans succès. De l’autre côté, Laurent Walthert n’a eu droit qu’à un tir cadré de la part des attaquants lucernois, tir qu’il a d’ailleurs admirablement détourné (Idriz Voca, 60e). Xamax a cadré sept frappes, preuve qu’il n’a pas fait que défendre, mais a su se projeter vers l’avant.

Que de chemin parcouru!

Même sans Marcis Oss, suspendu, Stéphane Henchoz avait décidé de reconduire sa défense à cinq, déplaçant simplement Igor Djuric au centre. Arbenit Xhemajli, habituel remplaçant, a lui été titularisé au poste d’axial gauche. La solidité et l’efficacité dont les néo-promus en Super League ont fait preuve ce samedi montrent bien tout le chemin parcouru ces derniers mois. A noter que Lucerne convient bien aux Neuchâtelois, puisque Raphaël Nuzzolo et ses coéquipiers ont remporté neuf points sur douze cette saison face au FCL, dont six sur six en Suisse centrale. Xamax compte désormais sept points d’avance sur Grasshopper, à sept journées de la fin, GC ayant ramené un point de Bâle samedi (0-0). Il faudra bien négocier la confrontation directe, le 27 avril à la Maladière, et le barrage sera une réalité pour les hommes de Stéphane Henchoz. Et Neuchâtel, au rythme qui est le sien, peut même envisager de se sauver directement en terminant 8e. Lugano, qui reçoit Sion dimanche, n’est en effet qu’à quatre points.

Lucerne – Neuchâtel Xamax FCS 0-1 (0-0)

Swissporarena, 8080 spectateurs. Arbitre: M. Hänni.

But: 80e Ademi 0-1.

Lucerne: Zibung; C. Schwegler, Lucas, Cirkovic, Sidler; Voca (82e Custodio), Schulz; Vargas, C. Schneuwly (76e Demhasaj), Schürpf; Eleke. Entraîneur: Thomas Häberli.

Xamax: Walthert; Sejmenovic, Djuric, Xhemajl; Gomes, Di Nardo (70e Corbaz), Serey Die, Kamber; Doudin; Pululu (65e Ademi), Nuzzolo (89e Ramizi). Entraîneur: Stéphane Henchoz.

Avertissements: 30e Sidler (jeu dur), 90e Serey Die (antijeu), 90e Walthert (antijeu).

Notes: Lucerne sans Wolf (suspendu), Juric, Knezevic, Schmid ni Ugrinic (blessés). Xamax sans Oss (suspendu). (nxp)