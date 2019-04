Dans l’optique de la course au maintien, Xamax a réalisé une excellente opération en ramenant un bon point du Tessin. Alors qu’il aurait peut-être craqué quelques semaines plus tôt, le club de la Maladière a parfaitement tenu la baraque face à un adversaire qui ne l’a encore jamais battu cette saison. GC n’ayant pas pu faire mieux qu’un match nul à Saint-Gall, Xamax conserve un matelas de six points sur la lanterne rouge zurichoise.

Alors que la soirée aurait dû coïncider avec le retour au jeu de Serey Die, qui avait purgé sa peine (trois matches de suspension), l’Ivoirien n’a même pas entrepris le voyage au Tessin. Blessé mardi à l’entraînement avant de monter dans le car, Serey Die souffre d’une blessure au genou sans gravité apparente. Sur une pelouse tessinoise gorgée d’eau, le visiteur s’est davantage employé à ne pas encaisser de but qu’à essayer d’en marquer un.

Bousculant son hôte, Lugano pensait même avoir signé le départ idéal quand Gerndt a pu récupérer un ballon qui avait échappé à Walthert pour marquer dans la cage vide mais M. Jaccottet annulait la réussite du Suédois pour une faute préalable sur Oss (8e). Le scénario de la première période épousait une trame convenue avec un Lugano qui presse, tente d’accélérer et un Xamax qui résiste en affichant une solidarité exemplaire. Servi par Bottani dans la profondeur, Sadiku devait galvauder l’occasion la plus nette des 45 minutes initiales en ne cadrant pas sa violente frappe (36e). Deux minutes plus tôt, une superbe volée de Di Nardo avait obligé Baumann à un arrêt en deux temps. A la mi-temps, Xamax, qui avait adressé les deux seuls tirs cadrés du match (contre huit essais adverses non cadrés), tenait déjà ce point qu’il était venu chercher en faisant preuve d’une résistance parfois héroïque.

Constatant l’inanité des efforts de Lugano, Xamax allait se montrer plus entreprenant dès la reprise, mettre enfin le nez à la fenêtre. Il y eut une reprise acrobatique de Nuzzolo puis un centre de Di Nardo qui faillit surprendre le peu attentif Baumann, avant une reprise de Ademi terminant sa course dans les bras du portier (63e). Entre temps, Lugano avait fort mal négocié un contre qui l’avait vu partir à trois contre un seul défenseur.

Alors que les situations chaudes se multipliaient devant son gardien, Xamax allait cependant tenir jusqu’au bout. Les hommes de Stéphane Henchoz n’ont pas volé leur point. Pour eux, un éprouvant voyage de retour pouvait commencer sur le coup de 22h15 avec la conscience du travail accompli. La fermeture nocturne du tunnel du Gothard pour maintenance a en effet obligé Xamax à emprunter le San Bernadino pour un long détour par les Grisons.

Lugano - Xamax 0-0

Cornaredo, 2357 spectateurs. Arbitre: M. Jaccottet.

Lugano: Baumann; Kecskes, Maric, Sulmoni; Lavanchy, Vecsei (75e Covilo), Sabbatini, Crnigoj; Bottani; Sadiku (69e Janko), Gerndt. Entraîneur: F. Celestini.

Xamax: Walthert; Gomes, Sejmenovic, Oss, Djuric, Kamber; Pickel (75e Corbaz), Di Nardo, Doudin; Ademi (85e Karlen), Nuzzolo. Entraîneur: S. Henchoz.

Notes: Lugano sans Kameraj, Macek, Carlinhos (blessés), Xamax sans Serey Die, Nimani (blessés).

Avertissements: 88e Di Nardo, 91e Kamber. (nxp)