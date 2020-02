Le FC Sion ne sait toujours pas gagner en 2020. Devant 7000 spectateurs, le club valaisan a subi un cuisant revers à domicile en s’inclinant 2-1 contre Xamax, qui revient ainsi à quatre points des Valaisans, dont le dernier succès remonte au 30 novembre (2-1 contre Thoune).

A Tourbillon, Dionisio a dû se résoudre à «bricoler» une nouvelle défense avant le coup d’envoi. Au forfait programmé de Djourou, sorti sur blessure après un quart d’heure à Berne une semaine plus tôt, s’est encore ajouté celui de Maceiras (mollet). Devant Mitryushkin, confirmé dans la cage sédunoise malgré le rétablissement de Fickentscher, il s’en est donc remis à un axe central tenu par le «dépanneur» Kouassi, associé en la circonstance à Abdellaoui, Bamert coulissant pour sa part dans le couloir droit.

Le nouveau technicien du FC Sion a aussi dû composer avec l’absence de Bastien Toma, touché à la cuisse et remplacé par Song. Autre changement «fort»: la titularisation de Jared Khasa, que l’on n’avait plus vu sur une pelouse depuis une ultime apparition contre Young Boys, en septembre passé. Dans les rangs neuchâtelois, un seul changement par rapport à l’équipe qui s’était inclinée 1-0 contre Lucerne, avec la présence de Ramizi, préféré à Tafer.

S’il a manqué quelques centimètres à Patrick pour ouvrir le score après moins de 75 secondes (sa déviation sur un centre de Lenjani fila juste à côté du poteau), Sion allait passer le reste de sa première mi-temps à chercher la solution sans jamais la trouver. Zéro corner, zéro frappe cadrée mais des tonnes de déchet technique après trente minutes, voilà qui disait déjà tout de la morosité d’un derby placé sous le signe de la peur. Le visiteur allait réussir à ouvrir la marque – et plonger Tourbillon encore davantage dans le doute – à la suite d’une belle combinaison consécutive à un corner. On vit en l’occurrence Serey Die démarquer subtilement Nuzzolo, qui n’éprouva aucune peine à ajuster Mitryushkin.

Ce but eut le mérite de réveiller quelque peu les Valaisans mais après un essai de Patrick magnifiquement détourné par Walthert (36e), Abdellaoui (37e, de la tête, sur corner), Facchinetti (40e, pourtant idéalement placé) et Kasami (43e) manquèrent tous la cible avec une certaine application. Récompensé à la pause pour sa froide efficacité, Xamax suivait alors parfaitement son plan de route, profitant chaque fois qu’il le pouvait d’un jeu plus vertical qu’à l’accoutumée.

Dès la reprise, il ne fallait que trois minutes à Doumbia, servi par Patrick, pour faire parler son talent de finisseur, exploitant aussi sur ce coup-là un mauvais alignement de la défense xamaxienne. Sept minutes plus tard, l’expulsion du capitaine valaisan Kouassi pour un deuxième tacle mal maîtrisé redistribuait les cartes. Alors même que Christian Constantin était déjà descendu quelques marches afin de prendre son rôle de vigie dans le dos de son entraîneur, le derby allait être le théâtre d’une scène aussi cocasse que rarissime avec la blessure, suite à un changement de direction, d’un juge de touche, M. Dettamanti, remplacé après quelques minutes par le 4e arbitre, en l’occurrence M. Schnyder. Cette péripétie survenait en même temps que la blessure de Djuric, Xamax passant dès lors à quatre en défense.

Tandis que chaque équipe lançait ses derniers atouts offensifs pour faire basculer le destin de la rencontre, Ramizi, sur corner, pouvait déposer le ballon sur la tête chercheuse de Xhemajli pour le plus grand bonheur neuchâtelois. Malgré neuf minutes d’arrêts de jeu, les Valaisans n’allaient jamais trouver la faille dans le bloc compact adverse. Pour le FC Sion de Ricardo Dionisio, sorti sous les sifflets, c’est en revanche la soupe à la grimace et le temps des remises en question. Urgentes. Encore davantage après la victoire du FC Thoune à Bâle (0-1)…

Sion – Xamax 1-2 (0-1)

Tourbillon, 7000 spectateurs. Arbitre: M. Piccolo.

Buts: 33e Nuzzolo 0-1, 48e Doumbia 1-1, 82e Xhemajli 1-2.

Sion: Mitryushkin ; Bamert, Kouassi, Abdellaoui, Facchinetti ; Song, Grgic (87e Uldrikis) ; Khasa (46e Doumbia), Kasami, Lenjani ; Patrick (80e Fortune). Entraîneur: R. Dionisio.

Xamax: Walthert ; Neitzke, Djuric (68e Seferi), Xhemajli ; Serey Die ; Gomes, Ramizi, Araz (46e Corbaz), Seydoux ; Karlen (82e Haile-Selassie), Nuzzolo. Entraîneur: J. Magnin.

Notes: Sion sans Ndoye, Raphael, Djourou, Ruiz, Maceiras, Toma et Itaitinga (blessés). Xamax sans Oss, Doudin, Dugourd (blessés) ni Kamber (suspendu). 68e: sortie sur blessure d’un juge de touche, remplacé par le 4e officiel, M. Schnyder.

Expulsion: 55e Kouassi (faute sur Ramizi, 2e carton jaune)

Avertissements: 9e Kouassi, 38e Ramizi, 47e Facchinetti, 77e Song, 91e Fortune.