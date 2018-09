NE Xamax enchaîne un deuxième match sans défaite en obtenant le nul à Zurich (0-0). Le néo-promu a résisté au FC Zurich de Ludovic Magnin dimanche. Dans les buts, Laurent Walthert a réalisé plusieurs miracles pour les Romands. GC reste seul lanterne rouge de Super League, avec un point de retard sur les Neuchâtelois.

Ce ne fut pas un grand match dimanche au Letzigrund. Ce fut une rencontre intéressante par la situation même des deux antagonistes. D’un côté, un néo-promu qui, l’euphorie de la promotion passée, avait accumulé un nombre anormal de bourdes, malgré un talent certain. C’était l’histoire typique du petit qui se faisait prendre dans les pièges dressés par les plus grands, les plus expérimentés à ce niveau de compétition. De l’autre, un FC Zurich sur-occupé cet automne et qui donne l’impression d’avoir envie de respirer.

Walthert héroïque

A Neuchâtel, on n’a pas paniqué. Tout le monde a battu sa coulpe, on a resserré les rangs et au Letzigrund, face à un FC Zurich qui ne marque pas plus de buts qu’il n’en reçoit, le bloc neuchâtelois a tenu.

Il a tenu, parce Laurent Walthert a été plusieurs fois décisifs. Face à Domgjoni, d’abord (22e, en deux fois), sur le tir de loin de Nef (43e) puis, surtout, sur un solo d’Odey (56e) et une autre fois (83e), encore face à ce diable et rapide Odey.

Mis en confiance par leur dernier rempart, les hommes de Michel Decastel sont restés concentrés, même si les ultimes minutes furent pénibles pour le coach neuchâtelois (encore un superbe réflexe de Walthert dans les dernières secondes du temps réglementaire!), conscient que son équipe a passé un cap dans son processus d’acclimatation à la Super League. Ce ne fut pas un grand match, mais ce fut une rencontre intéressante qui a peut-être marqué un tournant important dans les rangs du néo-promu. (nxp)