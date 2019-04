Uli Forte est très fâché contre Marko Djuricin, son avant-centre. Non pas parce que l’attaquant a été signalé hors-jeu juste avant de marquer deux fois hier, mais bien parce qu’il a déclaré à plusieurs journalistes que GC était d’ores et déjà relégué en Challenge League. L’entraîneur des Sauterelles, en mission commando, refuse de parler de relégation, mais le fait est que c’est bien Djuricin qui risque d’avoir raison au soir du 25 mai, voire avant: pour reprendre une formule chère au président Christian Binggeli, GC a trois orteils au moins en Challenge League.

Raphaël Nuzzolo: 72% des buts

Les Zurichois n’ont pas joué comme des relégués en puissance, pourtant. Soutenus par des supporters positifs et motivés, Yoric Ravet et ses coéquipiers ont tout tenté pour aller chercher les trois points. Galvanisés par leur entraîneur Uli Forte, qui est un formidable motivateur, les joueurs de GC n’ont pas abdiqué, mais Xamax est devenu une vraie équipe de Super League depuis cet hiver.

Le 5-3-2 de Stéphane Henchoz est costaud et permet aux Neuchâtelois de résister même lorsqu’ils ne sont pas bons, comme lors des 30 premières minutes hier soir. La différence avec l’automne est symbolisée par ce même match face à Grasshopper, d’ailleurs. Le 11 novembre dernier, Xamax était mené 0-3 à la 65e sur cette même pelouse synthétique à la suite d’erreurs individuelles atroces. Raphaël Nuzzolo avait marqué deux fois dans les dernières minutes, mais Xamax était incapable de tenir 90 minutes sans commettre de boulettes.

Hier, Grasshopper a dominé pendant la première demi-heure, ne marquant cependant qu’une fois. Même en n’étant pas convaincant, Xamax restait dans le match et en a été récompensé en inscrivant le 1-1 à la 75e par Raphaël Nuzzolo, encore lui. Xamax a désormais marqué 39 fois cette saison et son avant-centre présente des statistiques complètement folles: 14 buts et 14 passes décisives. Le numéro 14 xamaxien a donc été directement impliqué dans 72% des buts de son équipe!

Mieux que le barrage?

Ce point en vaut plusieurs pour Neuchâtel, qui conserve ses neuf unités d’avance, qui plus est en ayant été mené au score.

L’opération comptable est bonne, même s’il aurait été possible d’aller chercher les trois points en fin de match lorsque Marcis Oss, Charles-André Doudin et Samir Ramizi ont tous eu l’occasion d’inscrire le 2-1. Difficile toutefois de croire que Grasshopper va engranger dix points sur les cinq dernières rencontres et que, dans le même temps, Xamax n’en inscrive plus aucun. Il est désormais permis de penser raisonnablement à la huitième place, celle qui permet d’éviter le barrage face au deuxième de Challenge League. Tout en rappelant au passage que les Neuchâtelois étaient derniers à la trêve, avec quatre points de retard sur Grasshopper…

Christian Binggeli a donc des raisons de se réjouir, d’autant que plus de 7000 spectateurs ont trouvé le chemin de la Maladière hier. Cette flamme est à entretenir, mais elle existe bel et bien.

(nxp)