«Aller à Aarau pour gagner et refaire le plein de confiance.» Le souhait du président Christian Binggeli, exprimé en conférence avant le déplacement périlleux d’Aarau à l’enseigne des 16e de finales de Coupe de Suisse, n’a pas été pleinement comblé. Certes, la qualification est en poche, mais elle a été acquise avec peine. Rarement Xamax n’a eu l’emprise sur les débats.

Déplacement périlleux

Il faut dire que le déplacement du Brügglifeld avait tout du match piège. Une confrontation face à la lanterne rouge de Challenge League, encore plus mal en point que ne l’est Xamax à l'étage supérieur, qui abordait également la Coupe de Suisse comme une possible bouffée d’air frais bienvenue. NE Xamax était donc sur ses gardes. Au chevet d’un collectif fragilisé après ses quatre récents échecs en championnat, Michel Decastel n’aurait pu accepter une nouvelle désillusion, qui plus avant trois échéances capitales contre GC, Lugano et Zurich.

Le patron de la Maladière l’avait bien compris. Il avait décidé de se passer des services de son buteur Raphaël Nuzzolo. Un choix audacieux. Insensé ? Certainement pas. En lui préférant Kemal Ademi, auteur de quatre réalisations en l’espace de 41 minutes lors d’un récent match amical face à Schaffhouse, Decastel a lancé un élément certes peu utilisé jusque-là mais en pleine confiance. Cette caractéristique qui manque justement au dernier de cordée de Super League. Avec trois hommes en appui – Doudin, Tréand et Ramizi – l’attaquant (débarqué durant l’été de l'équipe réserve de Hoffenheim) a bénéficié du soutien nécessaire pour porter l’offensive neuchâteloise.

Menacés jusqu'au bout

Durant une période au moins. Le temps d’ouvrir le score d’une subtile déviation consécutive à une remise de volée de Charles Doudin. Par la suite, ce sont les deux autres hommes de ce quatuor qui se sont mis en évidence. Le coup-franc de Geoffrey Tréand a trouvé la tête de Samir Ramizi pour une nouvelle déviation devant le gardien Nikolic.

Ces quatre-là, sur ces deux occasions en tout cas, ont évité une sortie de route peu glorieuse au locataire de l’élite. Car entre ces deux réussites, Aarau a égalisé. Et que le 2-1, tombé juste avant la pause, est intervenu alors que les Argoviens dirigeaient les opérations.

Une défense toujours en chantier

En seconde période, quand Xamax s’est mis à craindre pour son maigre avantage, la ruse de Nuzzolo, alors, aurait peut-être fait du bien à une équipe dont les défaillances défensives se sont révélées une fois encore sur la pelouse argovienne. Avec des dommages bien moins conséquents toutefois.

Ces manquements, notamment ceux de la recrue belge Jérémy Huyghebaert notamment dépassé sur l’égalisation, continuent de peser sur les prestations xamaxiennes. Et ça, ni Ademi, ni Nuzzolo ne pourront y faire quelque chose.

(nxp)