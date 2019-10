Xamax a enfin vaincu la malédiction de la Maladière. Alors qu’ils demeuraient sur une série négative de neuf matches sans victoire à domicile – quatre nuls et cinq défaites - depuis une dernière victoire obtenue le 22 avril dernier contre YB (1-0, avec Stéphane Henchoz sur le banc), les Neuchâtelois ont fêté un très précieux succès qui leur permet d’abandonner, en tout cas provisoirement, la place de barragiste à Lugano.

Ayant beaucoup à se faire pardonner devant son public, Xamax allait connaître un début de match flamboyant. Apparus comme des «morts de faim», ses joueurs n’ont jamais rien lâché. Ils ont misé sur la vitesse et complètement étouffé des Lucernois certainement très heureux de limiter les dégâts au cours d’une première demi-heure à sens unique. Après une tête de Neitzke dans les gants de Müller (6e) et des essais mal cadrés de Haile-Selassie (7e) puis Karlen (8e), le club neuchâtelois devait ouvrir la marque à la suite d’une ouverture d’Oss que Cirkovic ne put que remettre dans les pieds inspirés de Haile-Selassie, lequel trouvait très intelligemment Karlen, dont la volée instantanée ne laissait aucune chance au portier. Le No 11 de la Maladière inscrivait pour l’occasion son sixième but de la saison (sept en comptant la Coupe de Suisse), lui dont le compteur était resté bloqué à deux unités la saison dernière.

De nouvelles perspectives

Dans la foulée, Oss allait trouver le poteau (13e), Nuzzolo contraindre le portier lucernois à une belle parade (14e) et Ramizi s’offrir un magnifique slalom (20e). Il n’y en avait alors que pour les «rouge et noir» dont le seul tort a peut-être été de ne pas doubler la mise au plus fort de leur domination. Comme lorsque Nuzzolo a été trop «court» pour dévier un tir de Kamber (29e). Après avoir beaucoup donné Xamax, parti sur un rythme très élevé pour tenir la distance, allait perdre de sa superbe et permettre à Lucerne de surnager en mettant gentiment le nez à la fenêtre. Hormis une première alerte sans frais (38e, reprise de Schürpf à côté), Walthert devait repousser des poings une tête du toujours dangereux Ndiaye (42e).

Assez logiquement, les débats s’équilibrèrent ensuite. On vit plus les visiteurs, même si Nuzzolo (sur coup-franc d’abord, puis sur un dégagement de… Müller), Haile-Selassie (frappe à côté) et Karlen (surgissant pour reprendre un service de Seydoux) se créèrent chacun de quoi libérer l’assistance. Xamax vécut alors dans la crainte d’un accident, qui aurait pu survenir sur un oubli défensif toujours possible alors que les visiteurs jetaient leurs dernières forces dans la bataille. A la 77e, Nuzzolo manquait même le but de la sécurité en ne remportant pas son duel solitaire avec le gardien. Partie remise puisque trois minutes plus tard, une tête rageuse d’Oss, transformant un corner de Haile-Selassie, permettait à Xamax de définitivement consolider ses trois premiers points de la saison obtenus à la maison. Un succès qui récompense autant l’allant que la discipline des joueurs de Joël Magnin, justement récompensés par une victoire qui leur ouvre de nouvelles perspectives.

Nicolas Jacquier, Neuchâtel

Xamax – Lucerne 2-0 (1-0)

La Maladière, 5685 spectateurs. Arbitre : M. Bieri.

Buts: 11e Karlen 1-0, 80e Oss 2-0.

NE Xamax: Walthert ; Seydoux, Neitzke, Oss, Xhemajli, Kamber ; Ramizi (84e Di Nardo), Corbaz ; Haile-Selassie (88e Mulaj), Karlen (66e Seferi), Nuzzolo. Entraîneur: J. Magnin.

Lucerne: Müller ; Kakabadze, Cirkovic, Lucas, Sidler ; Ndiaye, Voca, Grether, Schürpf (86e Demhasaj) ; Margiotta (70e Matos), Eleke (57e Males). Entraîneur : T. Häberli.

Notes: Xamax sans Djuric, Farine, Dugourd (blessés), Doudin (suspendu), Lucerne sans Schwegler, Arnold, Binous, Ndenge, Schulz (blessés), ni Knezevic (suspendu). Avertissements: 71e Grether, 74e Matos, 78e Ndiaye.