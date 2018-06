Arsenal et son nouvel entraîneur Unai Emery n'imaginent pas l'avenir sans Granit Xhaka. Le milieu de terrain de l'équipe de Suisse a ainsi obtenu un nouveau contrat prolongé de trois ans, soit jusqu'en 2024, a annoncé le club à 50 heures du match contre le Brésil. Avec un bail de si longue durée, Xhaka fait son entrée dans la catégorie des cracks d'Arsenal. Si aucun chiffre n'a été officiellement articulé, la clause de transfert du Bâlois dépasserait désormais les 100 mio de francs.

«Cette prolongation valide le travail que j'ai abattu pour me forger un statut dans le club, se réjouit Xhaka. Et cela me permet de ressentir la confiance du nouveau coach. Ce contrat me garantit aussi une tranquillité quant à la planification de mon avenir. Je vivrai à Londres encore des années. J'ai prouvé que je savais résister à la pression, je dois maintenant franchir un palier», ajoute le joueur.

Sixième de Premier League seulement, Arsenal va tout faire pour retrouver le big four anglais et, donc, la Ligue des champions. Les Gunners se sont déjà montrés actifs sur le marché des transferts en faisant venir de la Juventus Stephan Lichtsteiner, dont Xhaka est le vice-capitaine en équipe de Suisse. (nxp)