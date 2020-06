Le match de reprise en Premier League entre Manchester City et Arsenal (3-0) n’était pas vieux de cinq minutes, mercredi soir, quand Granit Xhaka s’est blessé lors d’un choc contre son coéquipier français Matteo Guendouzi.

L’international suisse a été évacué sur une civière et remplacé dans le onze d’Arsenal par l’Espagnol Daniel Ceballos. On ne connaît pas la gravité de la blessure de Xhaka qui semblait souffrir de la cheville droite, tordue sur l’action.

David Luiz a fauté

Après Xhaka, c'est Pablo Mari qui est sorti, cédant sa place à David Luiz (24e). Un remplacement qui a eu un effet majeur sur le match puisque le Brésilien a été à l'origine des deux premiers buts de Manchester City.

Il a d'abord mal dévié un ballon dans le temps additionnel du premier acte, permettant à Raheem Sterling d'inscrire son premier but en 2020 -1-0, (45e+1).

Il a ensuite accroché à l'épaule et dans la surface de réparation Riyad Mahrez qui filait au but, provoquant un penalty et son expulsion (50e). De Bruyne s'est chargé de le transformer (2-0, 51e).

Liverpool doit attendre

Cette victoire a pour effet de décaler d'au moins 24 heures un probable couronnement de Liverpool qui ne sera pas champion en cas de succès dans le derby contre Everton dimanche. Il lui faudra gagner à Goodison Park et espérer que City perde à domicile le lendemain contre Burnley.

Afp/Sport-Center