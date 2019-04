Arsenal a été nettement battu 3-1 mercredi soir par Wolverhampton, dans le championnat d'Angleterre. De quoi agacer les joueurs et supporters du club londonien, qui auraient largement préféré inscrire trois précieux points dans la lutte pour les quatre premières places du classement.

Certains fans ayant besoin de pointer du doigt des responsables de cette deuxième défaite consécutive, après le revers subi le week-end dernier à domicile face à Crystal Palace (2-3), plusieurs d'entre eux n'ont pas hésité à relever la performance jugée insuffisante de Granit Xhaka. Comme le relève le site du quotidien britannique «Mirror», le milieu de terrain bâlois (26 ans) est en tout cas partiellement coupable sur deux buts inscrits par les Wolves.

Ce qui a le plus énervé certains fans, c'est le comportement de Xhaka sur le coup franc de Ruben Neves qui a abouti sur l'ouverture du score de Wolverhampton à la 28e minute. Placé au milieu du mur des Gunners, l'international suisse a sauté pour contrer le tir, mais en détournant la tête, ce qui l'a empêché de contrer le ballon. «Xhaka a totalement foiré dans le mur, a commenté un supporter sur Twitter. Prépare-toi à être frappé au visage ou n'y vas pas!» «Pourquoi prendre la peine de se mettre dans le mur si c'est pour se baisser ou se retourner? Xhaka... vraiment?», a pesté un autre.

Ruben Neves. Exceptional. That’s 9 out of 11 Wolves goals from outside the box for him. #WOLARS pic.twitter.com/dmIqcEzxKj — Umar. (@Umar__A7) April 24, 2019

«A nouveau pathétique de Xhaka»

Juste avant la mi-temps, les Wolves ont inscrit leur 3e but par Diogo Jota. Là encore, Xhaka ne s'est pas montré sous son meilleur jour, ratant une passe en retrait et lançant Jota dans une course victorieuse vers le but d'Arsenal. «C'est à nouveau pathétique de la part de Xhaka. Il se baisse aussi dans le mur sur le premier», s'est emporté un internaute. «Xhaka qui concède un ballon menant à un but. Et l'eau ça mouille», a philosophé un autre fan dépité. Les supporters et le joueur lui-même ne se sont sans doute pas consolés avec la passe décisive réussie sur corner par Granit Xhaka, lorsque Sokratis a réduit le score pour les visiteurs en fin de match.

Here is the Jota's goal, what a solo effect and powerfull shot to make Wolves 3-0 Arsenal !! What a first half and performance by Wolves ?????????? pic.twitter.com/RZ7uC5QQRo — Football Highlights (@9Highlights) April 24, 2019

Alors qu'il ne reste plus que trois journées de championnat en Premier League, quatre équipes sont encore concernées par la lutte pour une place parmi les deux places restantes dans le top 4, synonyme de qualification pour l'édition 2019-2020 de la Champions League. Loin derrière Manchester City et Liverpool, qui ne seront plus repris en tête du classement, Tottenham, Chelsea, Arsenal et Manchester United espèrent encore s'asseoir à la table des rois. Des trois clubs londoniens, les Spurs (70 points) semblent être les mieux armés pour terminer dans le bon wagon. Chelsea (67) se déplace pour sa part à Old Trafford dimanche pour y défier Man U (64), avec une bonne chance de mettre un terme aux espoirs des Red Devils. Les Gunners (66) recevront Brighton entre deux déplacements compliqués à Leicester et Burnley. Autant dire que Xhaka et les siens ont encore du travail pour ne pas manquer la Champions League. (nxp)