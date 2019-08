Ainsi que l’avance «Blick», Xherdan Shaqiri (27 ans) pourrait quitter le Liverpool FC. L’attaquant bâlois, qui a réintégré le groupe dirigé par Jürgen Klopp après avoir soigné une blessure durant le camp d’entraînement, a reçu une offre lucrative de la part de l’AS Monaco.

Selon le quotidien alémanique, l’international suisse, qui est sous contrat avec le vainqueur de la Ligue des champions 2019 jusqu’au 30 juin 2023, a la possibilité de gagner 6 millions d’euros (nets d’impôts) par saison dans la Principauté, où le club entraîné par Leonardo Jardim n’a obtenu que la 17e place du championnat de Ligue 1 au terme de la saison 2018-2019.

Désireuse de grimper dans la hiérarchie du championnat français de première division et de retrouver un rang plus conforme à son statut, dans le top 3, l’ASM a déjà embauché Gelson Martins (Atlético Madrid) et Ruben Aguilar (Montpellier). Elle courtiserait aussi Mariano Diaz (Real Madrid), Edin Dzeko (AS Rome) et Shkodran Mustafi (Arsenal).

Il s’agit désormais de savoir si Xherdan Shaqiri se montrera intéressé par cette proposition et si Monaco acceptera de verser les 36 millions d’euros réclamés par Liverpool pour le transfert de l’ancien joueur du Bayern Munich, de l’Inter Milan et de Stoke City.

Par ailleurs, toujours selon «Blick», un club chinois aurait également manifesté son intérêt pour le joueur vedette de l’équipe de Suisse.