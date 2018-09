Comme son manager Jürgen Klopp l'avait laissé sous-entendre vendredi, Xherdan Shaqiri a fêté sa première titularisation en match officiel avec le Liverpool FC, ce samedi face à Southampton.

Et il n'a pas mis longtemps avant de s'illustrer: à la 10e minute, sur le flanc gauche, il s'est fait l'auteur d'un crochet rentrant suivi d'un centre-tir du pied droit qui a été dévié dans ses propres buts par le défenseur néerlandais de Southampton Wesley Hoedt.

Et juste avant la pause, Shaqiri a armé un coup franc incroyable qui a rebondi sous la transversale, Mo Salah étant le plus prompt à réagir (3-0 à la pause). Shaqiri a cédé sa place à James Milner à la pause.

Shaqiri, transféré de Stoke City pour un peu plus de 15 millions de francs suisses cet été, s'était illustré dès son premier match en marquant d'un ciseau spectaculaire contre Manchester United, lors de l'International Champions Cup américaine. Mais depuis, son temps de jeu n'était pas folichon: 27 minutes en quatre apparitions en Premier League, plus cinq minutes en Ligue des champions, mardi soir contre le PSG.

Klopp avait d'ailleurs hésité à le titulariser lors de ce choc européen, Roberto Firmino étant blessé à l’œil - ce qui ne l'avait pas empêché d'entrer et de marquer le but de la victoire dans le temps additionnel! Mais finalement, l'entraîneur allemand avait estimé que ce n'était pas le bon moment.

«Plus de ma faute que de la sienne»

Ça l'était donc ce samedi contre Southampton. Vendredi en conférence de presse, Jürgen Klopp avait dit à quel point il était impressionné par l'engagement de l'international suisse à l'entraînement. «Il est très enjoué et très positif, a souligné Klopp. Je ne parle pas seulement de ses performances, mais aussi de sa présence dans le vestiaire. C'est simple: tout le monde ici aime «Shaq». Et s'il n'a pas plus de temps de jeu que cela, c'est plus de ma faute que de la sienne. Pour être franc, il fait tout, absolument tout pour me montrer qu'il mérite de jouer.»

Et de confirmer: «J'ai pris certaines décisions et j'en prendrai encore. Mais l'heure de Shaqiri viendra, c'est certain, d'autant qu'on doit commencer à utiliser tous les joueurs. Tout le monde a envie de jouer dans mon groupe et tout le monde est en forme en ce moment, mais c'est mon job de décider qui commence ou pas.»

Klopp a donc décidé que l'heure de Shaqiri était venue.

