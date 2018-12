Depuis son départ du FC Bâle à l’été 2012, Xherdan Shaqiri a connu un certain nombre de hauts et un nombre certain de bas, de Munich à Stoke en passant par Milan (il a été prêté à l’Inter par le Bayern lors du premier semestre 2015). A vrai dire, jusqu’à l’été passé et son arrivée à Liverpool, le talentueux lutin, souvent freiné par les pépins physiques, semblait engagé sur une pente déclinante voire savonneuse.

Mais depuis qu’il évolue à Anfield Road sous la houlette de Jürgen Klopp, le gaucher semble métamorphosé. Plus solide, plus sérieux et, surtout, plus efficace devant le but adverse, «XS» réalise clairement son meilleur début de saison sur le plan statistique (voir l'infographie) depuis le début de son exil.

A 27 ans, Xherdan Shaqiri semble enfin prêt à honorer les lourdes attentes que son immense talent suscite; à vivre une grande aventure sous le maillot des «Reds» qui, comble de bonheur, sont embarqués dans une saison qui pourrait devenir historique - l'actuel leader de Premier League court après un 19e titre de champion d'Angleterre depuis 1990...

Avec six points d'avance sur Tottenham et sept sur Manchester City avant d'accueillir Arsenal samedi, la formation de Jürgen Klopp fait de plus en plus rêver ses supporters. Et Xherdan Shaqiri semble décidé à s'octroyer un rôle de taille dans le scénario.

(Le Matin)