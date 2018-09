Stade de Suisse, 17e minute du choc au sommet de Super League entre Young Boys et Bâle. Le match est soudainement perturbé par un jet massif de... balles de tennis sur la pelouse synthétique. Une grosse centaine de sphères jaunes au total, ainsi que plusieurs manettes de consoles de jeu lancées par des fans bernois. L'arbitre, M. San, est contraint de mettre provisoirement en veilleuse la rencontre.

Rebelote à la 56e minute! Même scène, mais cette fois avec les supporters rhénans à la manoeuvre. Et nouvelle interruption provisoire du jeu...

A travers cet acte protestataire, les fans des deux équipes phares du pays entendaient exprimer leur désapprobation envers certains investissements de leurs dirigeants, dans l'e-sport en l'occurrence.

Au-delà de cette action concrète et donc répétée à deux reprises - nous nous garderons d'en émettre le moindre jugement - il est cependant réjouissant de constater que les supporters bernois et bâlois, qui ont tour à tour déployé des banderoles, ont fait preuve d'anticipation et de solidarité. A l'heure où certaines rivalités exacerbées pourrissent le football (et d'autres sports), c'est peut-être l'enseignement majeur à tirer de cette scène cocasse de dimanche après-midi... (nxp)