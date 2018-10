Un déplacement européen en Champions League est toujours riche en enseignements. En voici quelques-uns, forcément un peu subjectifs.

ON A AIMÉ

La classe de Paulo Dybala

L’Argentin peine à exister dans les gros matches, ce qui est lui régulièrement reproché par les suiveurs de la Juventus. Son talent est cependant indéniable et sa qualité technique est tout simplement épatante. Mardi, il a illuminé le match de sa classe, notamment grâce à ses contrôles orientés et à sa vision du jeu. Il a inscrit un triplé, mais plus que ses trois buts, c’est son match dans son ensemble qu’il convient de saluer.

Le sérieux de la Juventus

Evidemment, le match le plus important de la semaine pour la Juve était celui face à Naples. Mais les Turinois ont «fait le boulot» mardi avec énormément de sérieux. Ils ne se sont pas fatigués, mais même en jouant à 50%, ils ont surclassé le champion de Suisse. L’écart est tellement grand qu’il aurait fallu une Juventus démobilisée pour espérer résister. Les Turinois étaient concentrés, rigoureux, solides, à l’image du trio en défense. Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci et Mehdi Benatia n’ont pas laissé un seul centimètre à Guillaume Hoarau. La défense à ce niveau-là, c’est presque de l’art.

Le stade

Ce Juventus Stadium n’est pas très spectaculaire vu de l’extérieur, mais il est splendide et très fonctionnel une fois à l’intérieur. Avec ses tribunes très raides et sa vue parfaite depuis n’importe quelle place, il est vraiment très réussi. Les références à l’histoire sont partout dans les couloirs, l’entrée et la sortie de l’enceinte se font très facilement, il est desservi par les transports publics et dispose de nombreuses places de parc, tout en n’étant pas trop à l’écart du centre-ville. 10 sur 10. Même si l’ambiance n’était pas phénoménale, les ultras étant en grève, le bruit qu’ils ont fait les rares fois où ils ont chanté a donné un aperçu plutôt sympathique de l’ambiance qui doit régner les soirs de grands matches.

Les supporters d’YB

Les ultras bernois ne sont pas les plus réputés en Europe, mais leur prestation de mardi peut leur permettre d’acquérir une certaine crédibilité hors des frontières suisses. La Muttenzerkurve du FC Bâle et la Südkurve du FC Zurich ont encore une belle longueur d’avance, mais ll est juste de reconnaitre que les 2000 Bernois ont fait forte impression à Turin. Ils ont littéralement envahi le col du Grand Saint-Bernard dans la journée de mardi et ils ont quasiment rempli leur parcage, chantant tout au long des 90 minutes. Une très belle performance, qui a même impressionné les Turinois. L’usage d’engins pyrotechniques, interdit par l’UEFA, devrait cependant valoir une amende au club bernois, voire une interdiction de déplacement en cas de récidive.

L’attitude des joueurs bernois

Même à 3-0, même à dix, même en ne cadrant qu’un seul tir, les Bernois n’ont pas explosé au Juventus Stadium. Ils sont restés concentrés et déterminés jusqu’au bout, même sans avoir l’ombre d’une chance de remporter ne serait-ce qu’un point. Eux qui ne font que gagner en championnat sont restés dignes et sérieux dans la défaite.

ON A MOINS AIMÉ

La prestation de Mohamed Ali Camara

Le Guinéen a du potentiel, c’est sûr. Il a un joli gabarit, de grosses qualités physiques et il semble avoir du caractère. Mais il est encore un peu trop juste pour le tout haut niveau, ce qui lui a coûté cher ce mardi. Il est fautif sur le premier but et globalement, il s’est montré très fébrile. Kassim Nuhu était devenu une valeur sûre et Camara a tout ce qu’il faut pour en devenir une, mais il n’est pas encore prêt à remplacer le Ghanéen. Et cela ne concerne pas que la Champions League: il souffre aussi parfois en Super League, à l’image des deux buts inscrits par Mustafa Sejmenovic sur balle arrêtée face à YB. Les deux fois, le Xamaxien a battu Camara de la tête. Grégory Wüthrich étant blessé, Gerardo Seoane n’a pas d’autre choix que de titulariser Camara. Et vu que Steve von Bergen a besoin d’un partenaire fort à côté de lui pour combler ses lacunes physiques, ce qui est absolument normal et qui fonctionnait très bien avec Kassim Nuhu, YB souffre en défense centrale.

Le manque de soutien offensif autour de Guillaume Hoarau

On a déjà écrit beaucoup de choses à ce sujet et on ne va pas revenir dessus. Mais on aurait aimé voir Roger Assalé depuis le début. Et Guillaume Hoarau aussi, sans doute.

Les écharpes moitié-moitié aux abords du stade

Qui achète ces horreurs, sérieusement? Comme lors de chaque match européen, on est passé devant plusieurs vendeurs d’écharpes 50% noires et blanches et 50% jaunes et noires avec l’inscription «Juventus-Young Boys, 02.10.2018». Qui peut dépenser dix euros pour en acquérir une? Et qu’en fait-il une fois rentré chez lui? Le mystère demeure. (nxp)