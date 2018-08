Souverain en championnat (cinq victoires en autant de matches), YB n'a pas su conserver son avantage au match aller des barrages de Ligue des champions face au Dinamo Zagreb. Après une très bonne entame, les Bernois ont été moins convaincants en deuxième période mercredi dernier, et le score final de 1-1 est venu sanctionner cette baisse de régime en cours de partie.

Bonne nouvelle tout de même pour le champion de Suisse, qui vise la première participation de son histoire en phase de poules de Champions League: il a récupéré son attaquant Roger Assalé. Le dynamique Ivoirien, blessé au genou, est revenu face à Xamax, mais Gerardo Seoane a indiqué lundi qu'il ne débuterait sans doute pas à Zagreb. Coup de bluff? A voir. En tout les cas, Nicolas Moumi Ngamaleu fait l'affaire depuis le début de saison, mais Assalé a tout de même plus de qualités individuelles, notamment de percussion.

Steve von Bergen est, lui, incertain, mais il figure dans le groupe. Devoir se passer de son capitaine serait un immense coup dur pour Seoane, qui a indiqué que son équipe devrait être beaucoup plus attentive aux contres croates que lors du match aller à Berne. La vitesse des attaquants du Dinamo a en effet énormément fait souffrir la défense bernoise au Stade de Suisse, et l'une des clés du match pourrait être la gestion de la profondeur dans le camp d'YB.

Les Bernois devront marquer au moins une fois s'ils entendent remporter cette double confrontation, ce que Guillaume Hoarau sera sans doute amené à faire. «C'est égal qui marque. Nous avons beaucoup de très bons attaquants. En ce qui me concerne, je me réjouis de jouer ce match, j'aime quand il y a de la pression», a assuré le grand attaquant français, l'un des trois joueurs d'YB à avoir l'expérience des phases de poules de Ligue des champions. Loris Benito et Miralem Sulejmani sont les deux autres. A eux de montrer la voie à leurs coéquipiers. (nxp)