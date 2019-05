Déjà couronné double champion de Suisse (2018 et 2019), Young Boys n’en a jamais assez. A la chasse aux différents records (propriété jusque-là du FC Bâle…), les protégés de Gerardo Seoane entendent même accélérer la cadence. La venue ce jeudi de GC devraient ainsi leur permettre de battre le record du plus grand nombre de points dans une saison, une marque - 86 points - qui appartient au FC Bâle depuis la saison 2016-2017.

Or YB en a déjà accumulé 85… Et comme on ne voit pas les joueurs de la capitale trébucher dans le match des extrêmes, le champion sortant va placer la barre très haut - 94 points si les Bernois devaient remporter leurs trois derniers matches comme ils en sont capables.

Young Boys s’est déjà emparé le 13 avril dernier du record du champion couronné le plus tôt dans la saison (soit après la 29e journée). Ancien détenteur du record, le FC Bâle avait dû «attendre» la 30e journée pour crier victoire lors de l’exercice 2016-2017.

Plusieurs autres records sont dans le viseur des coéquipiers de Guillaume Hoarau.

Plus grande nombre de buts: Bâle avait terminé la saison 2016-2017 avec un impressionnant total de 92 buts. Un total qui ne devrait pas résister aux offensives bernoises si l’on sait qu’YB en est déjà à 88. Il reste 270 minutes à ses joueurs pour inscrire au moins 5 buts. Largement faisable pour une équipe qui carbure à la moyenne de 2,7 buts par rencontre…

Plus grande avance: en 2012, Bâle (74 points) avait terminé son championnat avec 20 points d’avance sur son dauphin, le FC Lucerne. Sept ans plus, YB compterait déjà 23 unités d’avance sur le FCB s’il l’emportait dans quelque heures. C’est dire si, là aussi, le nouveau record lui appartiendra.

Plus grande différence de buts: encore un record dont le FCB devrait sans doute être dépossédé. Lors de la saison inaugurale de la Super League (saison 2003-2004), le club de Saint-Jacques possédait une différence de buts de +57, soit exactement celle d’YB aujourd’hui. Et comme les Bernois devraient davantage marquer des buts qu’en recevoir d’ici au 25 mai… (nxp)