Au moment où tout laisse supposer que Young Boys se succédera à lui-même en championnat, le club bernois va-t-il devoir composer sans Christoph Spycher (40 ans) à partir de l’été prochain? En fin de contrat au stade de Suisse en juin 2019, l’efficace directeur sportif d’YB n’a pas encore signé un nouveau bail comme il l’a expliqué ce mercredi sur les ondes de la Première. «C'est vrai, je n'ai pas encore prolongé avec YB, a-t-il reconnu. Des discussions sont en cours. Pour moi, c'est très important que je puisse mener le projet que j'entends. J'ai des idées très claires. Maintenant, je suis concentré à 100% sur le mercato hivernal et on verra ce qu'il va se passer cet été.»

On sait que Spycher est notamment pressenti pour occuper le poste nouvellement créé de team manager (ou directeur sportif) de l’équipe de Suisse, un poste inspiré de celui que tient Oliver Bierhoff avec l’Allemagne. Son nom circule aussi du côté de la Bundesliga.

Il n'ira en tout cas pas à Sion

Ce qui est déjà acquis, c’est que l’intéressé, également appelé à se prononcer sur la situation des clubs romands, ne rejoindra pas le FC Sion. «Je ne me vois pas vraiment bien travailler à Sion, a concédé l’ancien international helvétique. Christian Constantin est un président très dominant. C’est aussi lui qui donne l’argent, il faut respecter ça. Mais je n’irai pas dans un club où le propriétaire décide lui-même.»

Invité de la Matinale, le dirigeant bernois n’a pas exclu qu’YB pourrait perdre des éléments dès cet hiver. On peut songer au Genevois Kevin Mbabu en premier lieu, mais aussi à Sékou Sanogo, tout proche d’un accord avec la Roma. Roger Assalé, dont la cote a explosé en Europe, pourrait lui aussi quitter le leader après les Fêtes. «C'est possible qu'il y ait l'un ou l'autre départ, a confirmé Spycher au micro de Romain Clivaz. Mais les joueurs doivent aussi avoir un peu de patience et saisir la bonne opportunité pour tenter leur chance à l'étranger.»

Mardi, YB avait entériné le départ de Leonardo Bertone (24 ans) qui, après avoir fait toutes ses classes dans le club de la capitale, s'est lié avec Cincinnati, nouveau venu en Major League Soccer. (nxp)