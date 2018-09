La valse des entraîneurs au FC Sion Les coaches de l'équipe sédunoise se suivent et les départs se ressemblent. Tour d'horizon de ceux qui s'y sont frottés depuis 2009, du plus récent au plus ancien.

Murat Yakin, assisté de Christian Zermatten, a dirigé son premier entraînement à la tête du FC Sion ce mardi à Fully, de 10 heures à 11h30. Le choix du terrain synthétique a bien évidemment été en pensé en fonction du déplacement à Thoune de samedi.

La séance a débuté par un atelier de passes, en l’absence de Carlitos et d’Ayoub Abdellaoui et s’est prolongée par divers exercices collectifs. A noter le retour d’Alex Song, qui portait des lunettes de protection en raison d’un ballon reçu dans le visage le week-end dernier. Après l’entraînement, Murat Yakin s’est arrêté quelques instants pour commenter sa première journée de travail en tant qu’entraîneur du FC Sion.

Coach, quelles sont vos impressions après ce premier entraînement?

Fantastiques!

A ce point?

Vous savez, je suis toujours heureux quand je suis sur un terrain de football. Retrouver le cadre d’une équipe professionnelle, diriger des gars, c’est ce que j’aime faire. Sion est un grand club, une belle adresse. Je suis très content d’être là.

Quels sont les objectifs que vous a fixés le président?

Bon, les objectifs... La Coupe est très importante, je l’ai déjà compris. En ce qui me concerne, j’ai malheureusement perdu trois finales, donc c’est sûr que j’ai envie de la gagner! Là, vous avez déjà un objectif. Sinon, il n’y en a pas d’autres que gagner les matches. On a une semaine anglaise qui s’avance déjà. Gagnons ces parties et regardons vers l’avant. Je ne connais pas d’autre chemin.

Christian Constantin souhaite travailler avec vous depuis longtemps. Pourquoi maintenant, pourquoi aujourd’hui?

Une carrière, c’est une question de rencontres, d’opportunités. La chance de travailler à Sion, je l’ai eue aujourd’hui et je n’ai pas hésité. Vous avez raison, les bons contacts entre lui et moi ne datent pas de cette semaine. Il y a toujours eu un intérêt mutuel, j’ai toujours apprécié le FC Sion.

Vous ne craignez pas la collaboration avec lui?

Mais pas du tout! C’est le patron, le boss. Nous sommes tous ses employés et nous devons travailler du mieux possible. Le terrain, c’est mon domaine, et je crois avoir l’expérience nécessaire pour gagner des matches.

Pourquoi ne vous être engagé qu’un an? Était-ce la décision du président ou la vôtre?

Pour moi, ce n’est pas très important. La durée d’un contrat n’est pas un critère... On aurait pu faire plus court, on aurait pu faire plus long. De toute façon, on fera le point en fonction des performances, c’est ça la réalité du football. Je me suis engagé à Sion, ça démarre aujourd’hui. Ce n’est pas ma philosophie de déjà penser à la fin. Ce serait une drôle de manière de réfléchir, je crois (sourire).

Avez-vous vu des matches du FC Sion cette saison?

Oui, bien sûr. J’ai regardé beaucoup de football en général, pas juste Sion. Avec la télévision aujourd’hui, vous voyez tout. J’ai notamment vu le match à Bâle, celui contre YB... Et j’ai été très attentif dimanche à Lausanne. Maintenant, on prépare la suite.

Serez-vous suspendu samedi à Thoune?

Je ne sais pas. Théoriquement, j’ai encore une suspension de deux matches à purger, mais je ne sais pas s’il existe un règlement spécial pour quelqu’un qui n’a pas exercé depuis plusieurs mois... Est-ce que j’ai purgé ces matches durant mon absence? Ou est-ce que la suspension est encore valable? On va voir ça très vite. Sinon, pas de souci: la tribune est très belle à Thoune, on voit parfaitement le terrain (sourire). (nxp)