Pour ses débuts en tant qu’entraîneur du FC Sion, Murat Yakin (suspendu) a assisté, impuissant, depuis les tribunes de la Stockhorn Arena à la nouvelle défaite du FC Sion. La quatrième de suite pour des Valaisans qui ne précèdent désormais plus que Xamax au classement.

Un nouveau revers qui ne doit rien au hasard ou à la malchance même si Moussa Djitté, parfaitement servi par Grgic, a vu sa frappe à bout portant finir sur le montant droit des buts de Faivre (57e). Comble de malheur, sur la contre-attaque, Spielmann prenait de vitesse la fébrile défense sédunoise pour astucieusement lober Fickentscher. Le Bernois en profitait pour donner une deuxième longueur d’avance méritée à un FC Thoune plus entreprenant et inspiré que son adversaire.

Tout cela avant que Sorgic et Salanovic ne corsent encore l’addition. Le but d’Adryan en fin de partie ne servira même pas à atténuer un tant soit peu la déception des Valaisans. Murat Yakin, qui purgera son deuxième et dernier match de suspension jeudi lors de la réception du FC Zurich, a maintenant quatre jours devant lui pour insuffler un vrai vent de révolte à une équipe qui semble toujours aussi perdue sur le terrain.

Thoune - Sion 4-1 (0-0)

Stockhorn Arena. 6177 spectateurs. Arbitre: M. Fähndrich.

Buts: 52e Sutter 1-0, 57e Spielmann 2-0, 79e Sorgic (penalty) 3-0, 84e Adryan 3-1, 86e Salanovic 4-1.

Thoune: Faivre; Glarner, Gelmi, Sutter, Kablan; Hediger, Stilhart; Tosetti, Karlen (86e Fatkic), Spielmann (70e Salanovic); Sorgic (83e Ferreira).

Sion: Fickentscher; Raphael, Neitzke, Bamert; Maceiras, Toma (59e Fortune), Kouassi, Grgic, Lenjani (77e Adryan); Kasami (77e; Djitté.

Avertissements: 61e Maceiras, 62e Raphael, 64e Hediger, 89e Fortune.

Notes: Thoune sans Costanzo, Righetti ni Joss (blessés). Sion sans Mitryuskin, Abdellaoui, Acquafresca, Angha, Carlitos, Kukeli, Zock (blessés) ni Baltazar (pas convoqué). (Le Matin)