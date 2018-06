Annoncé incertain avant la partie, Yann Sommer n'a rien laissé paraître contre l'Espagne d'un éventuel trouble physique. «J'ai eu une petite alerte à l'entraînement samedi, mais rien de grave du tout. C'est déjà oublié», nous a confié le gardien de l'équipe de Suisse juste après le match, sans en dire plus sur la nature de son souci.

Il faut donc le croire lorsqu'il affirme que ce problème n'en était pas un, surtout au vu de sa prestation de très haut vol à l'Estadio de la Ceramica dimanche. Déjà après 95 secondes, alors que la Suisse n'avait touché le ballon qu'une fois, un peu par hasard grâce à un coup de tête de Stephan Lichtsteiner vite rendu à l'adversaire, Yann Sommer a pu montrer qu'il était bien dans le coup. La frappe de Thiago Alcantara était en effet cadrée, et plutôt joliment, mais Sommer a pu se détendre sur sa droite et dévier en corner l'envoi du joueur du Bayern Munich. S'il y avait le moindre doute sur sa capacité à jouer ce match, il a très vite été levé.

Le gardien de Mönchengladbach a encore une fois été décisif à la 45e en sortant parfaitement une frappe d'Andres Iniesta, qui avait tenté de le surprendre sournoisement à son premier poteau. Et encore trois fois en fin de match, alors que la Suisse ne faisait que subir en deuxième période. Bref, Yann Sommer est prêt pour la Coupe du monde et il a repoussé assez loin la concurrence de Roman Bürki, qui n'existait d'ailleurs pas dans l'esprit de Vladimir Petkovic.

«Nous avons bien défendu»

Fidèle à lui-même, tout en humilité, Yann Sommer n'a pas souhaité commenter sa prestation du soir. «Nous avons joué contre une équipe de classe mondiale, qui nous a mis sous pression et joué avec beaucoup de rythme. Mais nous avons bien défendu. Mieux, nous avons essayé de garder le ballon et je trouve que nous avons été courageux», a-t-il estimé à juste titre.

Il a d'ailleurs participé à ce bel effort collectif en cherchant quasiment toujours une relance propre sur l'un de ses latéraux. Forcément plus à l'aise dans son angle de passe en relançant du pied droit vers Ricardo Rodriguez, il a trouvé à trois reprises son latéral gauche en première période, passant par dessus le pressing d'Iago Aspas. Bien joué. Même ses relances en direction de Stephan Lichtsteiner, techniquement moins faciles et fatalement un peu moins propres, sont arrivées à destination. Un jeu au pied globalement de qualité, donc.

De l'art du planning

Reste que Yann Sommer ne se sent pas encore au top de sa forme. Ni lui, ni l'équipe de Suisse. «Nous ne sommes pas encore à 100%. C'est normal: on est en plein milieu d'un stage de préparation et on l'a vu. On doit encore monter en puissance pour être prêt face au Brésil.» Ce sera le 17 juin à Rostov-sur-le-Don et là-bas, comme dimanche soir en Espagne, il faudra un Yann Sommer étincelant pour espérer autre chose qu'une défaite. Et une équipe de Suisse tout aussi courageuse. (nxp)