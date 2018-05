Oui, la saison 2017-18 a été compliquée pour Yann Sommer, en apparence. Le gardien du Borussia Mönchengladbach a encaissé 42 buts en 30 matches et a manqué quatre rencontres en raison de blessures.

Avec l'équipe de Suisse, le gardien a été tout sauf souverain, sa responsabilité étant engagée sur le premier but de la défaite au Portugal. Et sa sortie aérienne dans le vide à la 90e du match retour des barrages face à l'Irlande du Nord fait frissonner encore tout le Parc Saint-Jacques, six mois après...

Mais ces faits, bien réels, ne doivent pas faire oublier que Yann Sommer a tout de même répondu présent durant la majeure partie des dix mois écoulés, ce que vient confirmer la sélection opérée par son club pour le titre très convoité de «joueur de la saison», une institution en Allemagne.

Les «Fohlen» proposent à leurs supporters de choisir entre Sommer, donc, Michaël Cuisance, Thorgan Hazard, Christoph Kramer, Lars Stindl et, autre bonne nouvelle pour l'équipe de Suisse, Denis Zakaria. Yann Sommer a un avantage: il vient d'être nommé «joueur du mois de mai», notamment pour ses belles performances face à Freiburg et Hamburg dans les deux derniers matches de la saison.

Des excellentes statistiques

Le Borussia Mönchengladbach détaille ainsi une autre vérité, elle aussi incontestable: si Yann Sommer a encaissé beaucoup de buts cette saison, il en a sauvé aussi énormément. En empêchant 115 des 157 tirs qui lui ont été adressés d'entrer dans le but, le portier se classe au 5e rang de toute la Bundesliga. Pas mal. Une autre statistique le montre à son avantage et démontre sa fiabilité: il a capté 59% (pas juste détourné ou dévié) des tirs qui lui ont été adressés. Là aussi, une moyenne haute en Allemagne.

Autre preuve de la qualité de la saison du gardien suisse, les notes du journal allemand de référence «Kicker». Yann Sommer, au cumul des matches, obtient 2,84. Ce qui le classe au meilleur rang de tout l'effectif des «Fohlen» pour la saison 2017-18.

Denis Zakaria a lui énormément impressionné les fans et les suiveurs de Gladbach pour sa première saison en Allemagne. Elu «joueur du mois d'avril», le Genevois présente notamment une statistique de très haut niveau: une fiabilité de 89% dans son jeu de passes.

Avec 882 transmissions réussies sur 988 cette saison, «Zak» se situe largement en dessus de la moyenne à son poste en Bundesliga (77%). Il est déjà au niveau dans les duels (47% de duels gagnés, alors que la moyenne pour les milieux de terrain est à 45%) et ne semble devoir s'améliorer que sur un point en particulier: le nombre d'avertissements. 11 cartons jaunes reçus en 30 matches, c'est beaucoup.

Pour le reste, Denis Zakaria s'est montré décisif (2 buts, 3 assists) et surtout a su gagner une place de titulaire: jouer 30 matches de Bundesliga à 21 ans, c'est costaud, forcément.

Alors, Denis Zakaria, Yann Sommer ou un autre «joueur de l'année» au Borussia Mönchengladbach? Réponse imminente!