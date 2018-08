Image touchante, lundi soir au Stade Vélodrome, en ouverture du match de Ligue 1 entre l'Olympique Marseille et le Stade Rennais (2-2).

Un hommage officiel a en effet été rendu à Imad et Lahcen, décédés le 23 août 2008 dans un accident de la route. Ce jour-là, le car du club de supporters MTP (Marseille Tout Puissant) s'était encastré dans un pilier sur l'autouroute A6, à hauteur de Fontainebleau. Le car se rendait au Havre, où l'OM jouait le soir. L'accident avait fait deux morts et 32 blessés, dont quatre graves.

Dix ans et quatre jours plus tard, la section MTP a donc rappelé la mémoire de ses deux membres disparus. Fils de Lahcen, l'un des deux tués, Yassin a été désigné pour donner le coup d'envoi du match Marseille - Rennes. Mais il a aussi eu l'honneur de pouvoir aller marquer un but!

Sous le regard complaisant de l'arbitre et des 22 joueurs, il a couvert une demi-longueur de terrain pour aller marquer dans le but rennais, avant de célébrer son but comme ses idoles, en enlevant son maillot pour l'agiter dans l'air, puis en se laissant glisser sur les genoux.

«C'était une surprise et j'ai réalisé mon rêve, a-t-il dit plus tard devant la caméra d'OM TV. Marquer sur cette pelouse, dans un stade en feu, c'est magique.» Et c'est surtout un vibrant hommage à son papa décédé.

This young fan was only supposed to take the ceremonial kick-off in Marseille...



Instead, he ran the length of the pitch, scored a goal and celebrated in style. pic.twitter.com/Kny4Suc2Sn — ESPN FC (@ESPNFC) 27 août 2018

(nxp)