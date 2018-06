Yaya Touré ne jouera plus pour Manchester City, et c'est tant mieux pour lui. Car il n'a pas épargné son entraîneur Pep Guardiola dans de récents propos rapportés par France Football.

Il accuse carrément le technicien catalan de racisme. «Il fait semblant de ne pas avoir de problèmes avec les joueurs de couleur», explique-t-il. Avant de poursuivre: «Je veux que le mythe de Guardiola s'effondre. J'ai la sensation qu'il a fait tout son possible pour ruiner ma dernière saison avec City. Quand j'ai appris (...) que mes performances physiques étaient meilleures que celles des plus jeunes, j'ai compris que ce n'était plus une question physique.»

Véritable argument ou volonté de sauver son honneur? Seuls les deux hommes le savent. (nxp)