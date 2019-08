Chaque été, pour le postulant suisse à la Ligue des champions, c’est le même refrain qui recommence à l’enseigne de qui veut gagner des millions, ce jeu qui enflamme l’Europe des crampons. Or chaque fois, ça ne manque pas: on a un peu trop vite tendance à résumer l’affaire à une simple affaire de pognon. Comme s’il n’y avait que le fric qui comptait dans l’histoire. Un billet pour les lucratives poules des champions représente certes toujours un formidable pactole – et il ne se trouverait personne ni aucun club pour y renoncer, on est bien d’accord là-dessus. Allez, tenez, voilà vos millions, par ici l’oseille.

Sauf que l’Europe des champions, c’est bien autre chose qu’une montagne d’argent. C’est surtout la garantie pour ceux qui la gravissent d’entrevoir la lumière, d’y être exposé. Et donc, en fin de compte, d’exister dans le regard d'autrui. Après son nul du stade de Suisse contre l’Etoile Rouge, la question se pose aujourd’hui de savoir si Young Boys continuera d’exister dans une semaine, avec un verdict intermédiaire terriblement frustrant qui le condamne à aller chercher un coin de paradis dans l’enfer du Marakana où son hôte serbe lui prédit déjà une très chaude réception.

Les Bernois ont perdu en cohérence

Alors oui, mercredi soir à Berne, YB a peut-être regardé droit dans les yeux l’Etoile Rouge, qu’il a même largement dominé au niveau des chiffres (avec 61% de possession, 26 tirs à 12, 10 corners à 5 et... 510 passes contre seulement 275 pour son adversaire) à défaut de le faire au niveau du score. Mais on a aussi vu à cette occasion tout ce qu’il n’est plus en termes de discipline - ou alors pas encore, en référence à des automatismes qui font encore défaut comme en témoigne la fragilité de sa nouvelle défense. En laissant filer plusieurs joueurs clé cet été, les champions de Suisse ont certes fait tinter le tiroir-caisse mais ils ont aussi pris le risque de perdre en stabilité et en cohérence.

Si les Bernois peuvent vivre avec un verdict de parité qui ne traduit nullement le réel impact qu’ils ont eu sur le jeu, ils doivent aussi améliorer la gestion des détails qui, à ce niveau, n’en sont plus. Tant ce qui passe encore le week-end en championnat s’avère rédhibitoire la semaine sur le plan européen. Et comme il n’y a pas de performance aboutie sans résultat probant, le match d’YB ne l’a pas été suffisamment.

La défense de l'Etoile Rouge est friable

Dans les couloirs du stade de Suisse, tous les joueurs de Gerardo Seoane affichaient d’ailleurs tard mercredi soir leur très grande frustration, que l’on peut partager. Mais tous sont aussi désormais conscients que la défense de l’Etoile Rouge, loin de constituer une assurance tous risques, est des plus friables. A YB, virtuellement éliminé au coup d’envoi du match retour, d’exploiter cette faille mardi prochain. Afin de voir de beaucoup plus près ce qu’il n’a fait qu’entrevoir de loin: la perspective de pouvoir participer à une nouvelle saison de qui veut gagner des millions. A cet égard, la perspective de pouvoir s’appuyer sur Guillaume Hoarau pourrait bien être déterminante. Le géant français accapare non seulement l’attention en faisant de la place dans les seize mètres – et les airs! – mais sa seule présence, redoutée par l'adversaire, suffit aussi à accentuer le capital-confiance de son équipe.

Au terme de la première manche, YB n’a bien sûr encore rien gagné. Mais il est loin d’avoir tout perdu. Après avoir tenté et parfois réalisé de belles choses devant son public, il devra simplement en réussir de meilleures dans un contexte autrement plus hostile pour espérer vivre une nuit magique dans six jours à Belgrade. Ce qui implique déjà pour lui de devenir plus «tueur» au niveau de la finition par exemple. Un défi à près de 30 millions de francs. Le prix de son exposition dans la vitrine des champions. Et de l'enivrante petite musique de nuit (hymne) qui l'accompagne.