Mais quel est l’âge exact d’Elia Meschack? Arrivé à Berne le 14 février dernier, le nouvel attaquant congolais d’YB a toujours soutenu qu’il était né le 22 août 1997 et qu’il aurait donc aujourd’hui 22 ans. Alors qu’il aurait dû initialement s’engager avec les Belges d’Anderlecht, Meschack avait finalement opté pour la Suisse au dernier moment.

A ce jour, le successeur désigné de Roger Assalé dans les rangs bernois ne compte que sept minutes de jeu en Super League, obtenues contre Saint-Gall le 23 février (3-3), juste avant la suspension du championnat.

Rumeurs de kidnapping

En litige avec le TP Mazembe, son précédent club, Meschack avait été accusé de faux dans les titres pour avoir falsifié sa date de naissance et suspendu une année par la Fédération congolaise. Dans son pays, l'international a aussi été accusé d’avoir demandé l’asile politique en Suisse. D’autres rumeurs prétendent qu’il aurait même été kidnappé par des agents véreux – autant d’accusations que l’intéressé a toujours niées en bloc. «C'est faux, s’est-il insurgé. J'ai voyagé librement de Belgique en France puis des amis m’ont aidé à venir en Suisse.»

Pour pouvoir être aligné avec YB, l’international congolais (22 sélections/6 buts) avait reçu en début d'année une autorisation provisoire de la commission du statut du joueur de la FIFA ainsi que de la Fédération suisse l'autorisant à revêtir le maillot No 15.

Or dans cette affaire rocambolesque, Mazembe a toujours revendiqué le fait que son ancien attaquant était non pas né en 1997 mais bien une année plus tôt. Si tel était effectivement le cas, Meschack n’aurait alors pas eu le droit, en 2014, de s’engager pour plus de trois ans en faveur du club congolais. Cette différence d’une année est loin d’être anodine dans la mesure où elle a aussi une influence sur la somme de transfert. Sur le site officiel de la SFL, le Congolais est du reste né le 6 août 1997 alors que wikipedia le vieillit de... 365 jours (6 août 1996).

27 ans et pas 22...

Aujourd’hui, rebondissement. Un nouvel élément des plus troublants vient d’être révélé par nos confrères belges de la Dernière Heure, un élément donnant tort à toutes les parties. Sur la première licence du joueur, qui vient d’être retrouvée, il est en effet fait état d’une naissance le 6 août… 1992 à Kinshasa, soit 5 ans plus tôt que celle annoncée par le joueur.

Selon cette dernière pièce, l’attaquant d’YB aurait ainsi 27 ans et non 22 comme il a toujours prétendu. LA FIFA pourrait dès lors le suspendre de quatre à six mois. Beaucoup plus ennuyeux, le double champion de Suisse en titre pourrait encourir une interdiction de recrutement de deux ans.

On n’en est certes pas encore là mais ce qui est devenu l’affaire Meschack n’a peut-être pas encore livré tous ses secrets.