L'Observatoire football du Centre international d'étude du sport (CIES), à Neuchâtel, a publié ce lundi les résultats d'une étude menée dans 31 championnats européens, qui portait sur les équipes ayant marqué le plus de buts dans les dix secondes ayant suivi l'exécution d'un coup franc.

Et quelle est l'équipe européenne à avoir le mieux profité de ces situations spéciales? Tout simplement Young Boys, le champion de Suisse! Les Bernois ont marqué toutes les 277 minutes à partir de coups francs, juste devant Radnicki Nis (Serbie, 287 minutes) et Beitar Jerusalm (Israël, 295 minutes).

Au sein du Big-5, c'est Gérone qui pointe étonnamment en tête de ce classement particulier (un but après un coup franc toutes les 318 minutes), devant la Juventus (354 minutes), Schalke 04 (360 minutes), Totetnham Hotspur (407 minutes) et le FC Barcelone (435 minutes).

Un club suisse en tête d'un classement particulier devant tous les cadors européens, voilà qui est suffisamment rare pour être souligné. A noter que les noms de deux autres clubs suisses apparaissent dans l'étude: Saint-Gall (un but toutes les 414 minutes) et Thoune (un but toutes les 461 minutes).