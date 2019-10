A l'instar du gardien Yann Sommer, du défenseur Nico Elvedi et de l'attaquant Breel Embolo, le milieu de terrain Denis Zakaria a débarqué lundi à Lausanne dans la peau d'un leader de Bundesliga. Borussia Mönchengladbach a en effet dynamité Augsburg 5-1 dimanche, pour décrocher cette première place qui lui tendait les bras après les matches de samedi.

Zakaria n'a pas été le moins concerné par cette victoire. Il a en effet été à l'origine et à la conclusion du premier but, après une minute de jeu, montrant la voie à suivre à tous ses coéquipiers. C'est donc un homme heureux qui s'est présenté devant le palace lausannois dans lequel l'équipe de Suisse a pris ses quartiers, pour préparer ses deux rendez-vous contre le Danemark à Copenhague (samedi) et l'Eire à Genève (mardi). Il nous dit dans la vidéo principale (ci-dessus) ce que cela représente pour lui.

Et... écoutez-le nous dire si cette position de leader lui amène une assurance nouvelle dans la vidéo ci-dessous:

Interviews: Renaud Tschoumy