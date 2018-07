L'information exclusive est relayée par «Libertad Digital». Selon le journaliste espagnol Juanma Rodríguez, qui collabore aussi avec Marca, Zinédine Zidane va revenir à la Juventus comme conseiller de la direction sportive dès le mois d'octobre. Des proches de la famille Agnelli auraient confirmé la nouvelle.

Son retour chez la «Vieille Dame», où il a évolué pendant cinq saisons (de 1996 à 2001) comme joueur, pourrait expliquer le récent transfert de Cristiano Ronaldo, avec qui il a gagné trois Ligue des Champions d'affilée. Le club turinois n'avait pas encore confirmé cette annonce en début d'après-midi.

