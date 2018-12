Certains l'imaginaient déjà à l'AC Milan ou au Real Madrid, d'autres au diable vauvert ou à Perpète-les-Olivettes... Eh bien non, c'était du vent: Zlatan Ibrahimovic restera finalement fidèle au Los Angeles Galaxy, en Major League Soccer (MLS).

L'attaquant suédois l'a annoncé lundi de sa propre voix, via une vidéo de 19 secondes (!) postée sur son compte Twitter. "Je n'en ai pas fini avec la MLS", a-t-il assuré.

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16