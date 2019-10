On a connu sortie plus classe hein.

Éliminé jeudi avec son équipe du Galaxy lors du revers en demi-finales de la conférence Ouest de MLS face au Los Angeles FC, Zlatan Ibrahimovic n'a pas échappé aux caméras au moment de quitter la pelouse, vaincu sur le score de 5-3.

A priori provoqué par un supporter adverse, le Suédois, à qui il n'en faut jamais beaucoup pour dégoupiller, a répondu en se touchant les parties génitales tout en regardant son contradicteur droit dans les yeux. Et forcément, tout a été filmé.

Could Zlatan Ibrahimovic's last action in #MLS be... grabbing his junk and mouthing off to an #LAFC fan? Possibly. Kind of perfect in the worst possible way, I'd say. #LAGalaxy pic.twitter.com/shKTVeqm8g