En un seul geste - à savoir un penalty jamais tenté qu’il a réussi -, George Warburton, un adolescent anglais de 13 ans, a réalisé l’exploit de provoquer un buzz planétaire. A l’origine de cet inattendu coup de projecteur: le penalty très particulier qu’il a marqué dans son jardin. «J’étais avec des amis autour d’un barbecue de quartier à Manchester, on faisait un peu n’importe quoi avec notre ballon de foot, a-t-il expliqué à nos confrères de So Foot. Et puis j’ai eu envie de tenter un truc: marquer un but à mon pote Charlie en faisant un salto! Finalement, ça s’est avéré être la meilleure idée de ma vie.»

Partagé depuis par des milliers de clics, le résultat est bluffant. «Il m’a fallu seulement deux essais pour réussir ça, reprend l'acrobatique footballeur. C’est assez surréaliste. La vidéo est devenue virale d’un jour à l’autre, alors que je l’avais postée il y a plus d’une semaine. Je n’avais pas imaginé l’ampleur que ça pouvait prendre. Mais c’est quand j’ai vu mon compte Instagram en surchauffe que j’ai compris: j’ai gagné 3000 followers en une seule journée.»

Tiré de la sorte, dans un vrai match, son penalty serait refusé parce que son auteur touche deux fois le ballon. Qu’importe, Georges Warburton s’est promis de travailler son geste afin, dit-il, «de pouvoir un jour le tenter dans un match.»

Le freestyler se dit même prêt à glisser quelques conseils à des pros. «Si un footballeur veut réussir ce geste technique, il doit absolument apprendre à maîtriser le «cork», c’est le salto que je fais dans la vidéo. En tout cas, ça serait magnifique de voir une star comme Messi ou Ronaldo essayer de faire mon geste…»