À l'occasion de la victoire dimanche du FC Barcelone sur Eibar (3-0), Lionel Messi a inscrit son 400e but en championnat d'Espagne, devenant le premier joueur à atteindre cette marque en Liga.

Et l'Argentin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin: en seize matches joués en Liga cette saison, Messi a été directement impliqué sur 27 buts de Barcelone (17 buts et 10 assists). Le quintuple Ballon d'or reste en outre sur une série de cinq matches avec au moins un but au compteur.

Pour marquer le coup, son club formateur en Argentine, Newell's Old Boys, a sorti une vidéo de «La Pulga» datant de 1994. On y voit le tout jeune Lionel Messi faire déjà étalage de toute sa classe.

Here’s where it all started, playing for the famous Newell’s Old Boys at the age of 8.pic.twitter.com/CkOwCy0emX