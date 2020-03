Kevin Mbabu, Renato Steffen et Admir Mehmedi sont de retour à l'entraînement en ce lundi 23 mars. La nouvelle peut sembler étrange, voire déplacée, alors que tous les pays européens voient leur nombre de cas de Covid-19 augmenter. Mais le VfL Wolfsburg en a décidé ainsi: le groupe professionnels a repris la direction de la Volkswagen Arena pour des séances de fitness.

«Selon le calendrier actuellement en vigueur, nous devons rejouer le 4 avril (chez le Bayer Leverkusen). Or même si cela semble très irréaliste, nous devons prendre en compte cette date et nous préparer en conséquence», explique le manager général du club Jörg Schmadtke, lequel a «demandé et obtenu une mesure d'exception».

Effectif découpé en quatre

Concrètement, les trois Suisses et leur coéquipiers n'ont pas repris le chemin du terrain. Ils suivent un programme de fitness sans ballon, en salles de force et de fitness. Par ailleurs, le «Bild» a appris que chaque joueur se voyait contrôler la température avant de pouvoir rejoindre l'un des quatre groupes de travail. Chaque unité possède son propre vestiaire et suit un protocole d'hygiène qui rend les contacts impossibles avec l'un des trois autres groupes de l'effectif.

Le zèle du Vfl Wolfsburg et du RB Leipzig, qui a aussi repris l'entraînement, fait-il sens? Sur le plan sportif, la réponse pourrait tomber dans les prochaines heures par la voix de la DFB. Sur un plan plus symbolique, au regard de l'effort collectif de confinement, chacun est libre de se faire propre idée.

M. A.