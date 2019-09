Parce qu’il est bien élevé, Stéphane Henchoz ne fera pas de vagues samedi soir à l’occasion du derby romand de la Maladière, coïncidant avec son retour à Neuchâtel, sur le banc adverse cette fois-ci. Le nouvel entraîneur du FC Sion n’en pense pas moins – et il est aisé d’imaginer les émotions qui seront les siennes.

«Neuchâtel, c’est ma ville, et Xamax est le seul club où j’ai joué en Suisse. Compte tenu de tout ce que j’y ai vécu et de ce qui s’est passé là-bas ce printemps, ce sera forcément spécial…» Mais Henchoz nous l’a dit dès dimanche, quelques minutes seulement après la qualification obtenue à l’arraché au Brügglifeld (2-1, but victorieux de Doumbia à la 92e): pas question pour lui de se laisser déborder par les émotions, aussi fortes et spéciales soient-elles.

Quelques jours plus tôt, à l’occasion de la pause internationale qui avait conduit le FC Sion à Crans-Montana pour un mini-camp d’entraînement en altitude, le technicien fribourgeois s’était plus longuement épanché sur ce qu’il découvrait en Valais, dans l’exercice de son rôle au quotidien. Il avait notamment été question de la passion rencontrée, vécue différemment, à l'entendre, selon l’endroit où l’on se trouve.

«A Neuchâtel, personne, ou presque, ne parle de foot, personne ne m’a jamais arrêté dans la rue pour me parler de Xamax. Ou plus précisément, quand quelqu’un abordait la question foot, c’était surtout pour évoquer Liverpool, notamment l’époque où j’y jouais. Hormis un noyau de fidèles toujours présent au stade, prêt à soutenir l’équipe, l’intérêt autour de Xamax demeure assez limité.»

«A Sion, quand je demande quelque chose, on me dit oui»

Voilà qui pouvait aussi se répercuter sur la place du club dans la vie neuchâteloise. «Tu perds, tu gagnes, la vie continue. Ici, en Valais, ce n’est pas la même chose. Quand vous croisez des gens, ils vous parlent inévitablement du FC Sion. Très vite, cela dévie ensuite sur la Coupe. On sent que le club représente quelque chose pour eux, que le FC Sion fait partie de leur vie.»

Entre les deux clubs romands, la différence se situe aussi au niveau des moyens engagés. «Ici, reprend Henchoz, quand je demande quelque chose, on me dit oui. A Neuchâtel, je ne demandais rien parce que je savais que c’était de toute manière non. Je connaissais la règle. Il n’y avait jamais d’argent dans les caisses. Donc je bricolais en multipliant les différents jobs.»

«Il n’y avait pas que des bras cassés…»

Malgré tout, l’ancien défenseur des Reds allait y réussir le plus incroyable sauvetage en parvenant à maintenir Xamax dans l’élite au printemps. «Avoir un budget limité, des joueurs qui bossent parfois à côté, et qui sont payés cinq ou six fois moins qu’ailleurs, n’empêche pas de travailler, de développer un état d’esprit remarquable, pour compenser un relatif manque de talent à la base. Et puis, il n’y avait pas que des bras cassés… J’avais quand même quelques très bons joueurs. Le moment venu, le jour du match, ça carburait.»

Stéphane Henchoz au coup de sifflet final du barrage retour Aarau - Xamax (0-4, 4-5 tab), le 2 juin dernier au Brügglifeld. Image: Keystone.

Longtemps demeuré dans l’ombre de Michel Decastel, Stéphane Henchoz n’oublie pas non plus les circonstances qui, en février dernier, l’avaient porté sur le banc neuchâtelois en tant que No 1. «Les joueurs voulaient que je reprenne. Ce sont eux qui m’ont mis là. C’est un choix du vestiaire. Ce n’est pas le président qui s’est dit: «Bon, je vais mettre l’adjoint comme nouvel entraîneur.» Dans la réalité, cela a été tout sauf ça.»

Ce printemps à Neuchâtel, aujourd’hui en Valais, tout s’enchaîne pour le nouveau coach de Tourbillon, dont l’équipe se retrouverait samedi soir dans le fauteuil provisoire de leader en cas de succès dans le derby. Ainsi va la vie et celle du ballon.

Alors oui, Stéphane Henchoz, comme il se l’est promis, ne fera pas de vagues à l’occasion de son retour à la Maladière. Il n’empêche que certains de ses propos ne manqueront pas de faire du bruit du côté de Neuchâtel…

Il n'y a plus aucun doute, le derby est cette fois lancé.

Nicolas Jacquier