Pour la deuxième fois de la semaine, on a vu des hommes verts au Stade de Genève. Mais si les Irlandais étaient repartis battus par l’équipe de Suisse, mardi soir, le Saint-Gall de Peter Zeidler a mis les trois points dans la soute (victoire 1-2). Le coach allemand des Brodeurs, installé sur le podium de Super League, a eu des mots gentils pour Servette avant de partir. Avec les qualités de cette équipe, a-t-il dit en substance, il n’y a pas de souci à se faire pour les Grenats. Vraiment?

Servette a montré du cœur, c’est vrai. Avec le brin de réussite qui lui souriait en début de saison, les Genevois auraient sans doute pris – au moins – un point. Vincent Sasso, seul à deux mètres du but, aurait ouvert le score après trois minutes. Le 2 à 2 de Dennis Iapichino n’aurait peut-être pas été annulé après consultation de la VAR à la 79e, parce qu’Alex Schalk, le remiseur, était éventuellement hors-jeu. La frappe de Kastriot Imeri aurait fait mouche (87e), ou alors la tête de Steve Rouiller aurait atterri ailleurs que sur le poteau de Dejan Stojanovic (93e). Oui, mais non. Servette n’arrive plus à enfoncer le clou. Il pioche en vain dans sa boîte à outils, sèche dans les zones de vérité – devant et derrière. Et, surtout, il reste désormais sur six matches de championnat sans victoire (trois nuls au passage, dont deux face à Xamax).

Déplacement de la demi-trouille

Le coach Alain Geiger reste calme, rappelle d’où vient l’équipe (l’étage en-dessous). Mais le Valaisan de la Praille commence à distiller quelques discrets signaux d’alarme. «On doit retrouver notre enthousiasme», exhortait-il avant cette onzième ronde. «Les joueurs doivent prendre conscience que l’an passé, c’était la Challenge League, et que maintenant, c’est la Super League», lâchait-il peu après la défaite. Les aiguillons opéreront-ils, les Genevois sont-ils capables de faire beaucoup mieux qu’actuellement?

Incapable de faire mal à l’autre en l’absence de Koro Kone et «Micha» Stevanovic, blessés, Servette a de surcroît cultivé une tendance masochiste. A l’origine des deux buts saint-gallois inscrits par Ermedin Demirovic, aux 7e et 47e minutes, il y a une erreur humaine. La petite d’Andrea Maccoppi, mangé dans un duel; puis la grande de Timothée Cognat, qui a tenté un trop audacieux crochet alors qu’il était en position de dernier homme, en phase offensive. La série de mauvais résultats avait commencé avec la blessure du Français – c’était l’explication, pensait-on. Maintenant qu’il est de retour, cela ne décolle pas non plus. Comme si la jolie machine de l’été était grippée, comme si la légèreté avait disparu.

C’est donc en toute conscience d’un certain phénomène de pesanteur que Servette se rendra à Tourbillon, samedi prochain, défier un FC Sion lui aussi mal pris (quatre défaites à la suite). Un déplacement de la demi-trouille qui précédera la réception des Young Boys puis un nouveau périple à Lucerne, les 3 et 11 novembre. Pas de quoi se faire du souci? On verra. Mais le néo-promu genevois, encore trop tendre, trop naïf, serait bien avisé de récolter quelques points à l’occasion. Ne serait-ce que pour donner raison à Peter Zeidler et conforter Alain Geiger.

Simon Meier, Genève