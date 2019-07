Les passionnés de football qui souhaiteraient aller voir l’UEFA EURO 2020 peuvent encore se procurer des billets jusqu’à vendredi 14h. La compétition très attendue, se déroulera du 12 juin au 12 juillet 2020 . 14 millions de demandes de 207 pays différents ont déjà été effectuées sur les 1,5 million mis en vente depuis le 12 juin dernier. Le nombre total de billets disponibles est de 3 millions, ce qui fera de cet UEFA EURO 2020 le plus grand de tous les temps avec des stades pouvant accueillir plus de 50'000 spectateurs.

Afin d’augmenter ses chances d’accéder à l’UEFA EURO 2020, des demandes de billets sont à effectuer sur le site euro2020.com/tickets. Sur le portail de la billetterie, des couleurs indiquent les catégories de billets très prisées (rouges) ainsi que celles offrant plus de chance de se procurer un billet(en vert). Un tirage au sort aura lieu fin juillet et décidera de l’issue de ces demandes. Les fans seront informés par courrier électronique à la mi-août au plus tard. Un bulletin de paiement leur sera ensuite adressé dans les 10 jours.

Pour les malheureux qui ne seraient pas tirés au sort, une seconde période de vente débutera en décembre 2019. Les associations nationales mettront à disposition des billets pour leurs supporters selon des critères de vente habituels.