Ce jeudi, la température est montée jusqu’à 35 degrés à Neuchâtel. C’est à peine moins qu’en Valais où le mercure a grimpé jusqu’à 38 degrés. Si ces conditions caniculaires affectent tout le pays et ses habitants, elles influencent aussi la préparation des footballeurs de Super League.

Alors que le FC Sion a gagné quelques degrés en installant son camp de base provisoire sur le Haut-Plateau afin d’échapper à la touffeur de la plaine (l’équipe est montée mercredi en excursion à Cry d’Er), NE Xamax se prépare quotidiennement à la Maladière. Là même où la température explose en raison du revêtement synthétique qui emmagasine la chaleur (avec plus de 45 degrés ressentis).

Plutôt en salle l'après-midi

Des conditions quasi extrêmes qui ont incité Jöel Magnin et son staff à modifier quelque peu l’ordonnance des entraînements. «On est condamné à s’adapter, reconnait le coach. On a par exemple avancé l’entraînement du matin d’une heure. On se voit à 8 h pour être sur le terrain à 9 heures déjà. A ce moment-là, la température est encore supportable et l’on peut aussi profiter de l’ombre du toit (…) Globalement, ce n’est pas toujours l’idéal. Pour l’entraîneur, ça va encore. C’est pour les joueurs que c’est plus difficile.»

Ces jours-ci de canicule, Xamax a carrément zappé la séance de l’après-midi, remplacé le plus souvent par un entraînement en salle de forces (musculation). Le club étudie aussi la possibilité de déménager sur un terrain en herbe si l’offensive de la canicule se prolongeait.

Du côté de Neuchâtel comme partout ailleurs aussi, on a aussi rappelé aux joueurs quelques élémentaires consignes de prudence. «On les a sensibilisés à la nécessité de s’hydrater régulièrement, de surveiller aussi leur alimentation, reprend le successeur de Stéphane Henchoz. A l’entraînement, on a aussi tendance à multiplier les pauses boissons.»

A défaut de goûter aux joies d’un camp de préparation en altitude, joueurs et staff profitent aussi de la proximité du lac. «On va au lac pour se rafraîchir. On termine parfois l’entraînement en allant faire trempette, ensemble ou par groupes. Cela renforce aussi les liens. Mais là aussi, l’eau est chaude! (Rires)»

Défaite «secrète» contre Servette

Mercredi soir, Xamax, qui affrontait Servette en cachette à Colombier (NE), s’est incliné 4-2 contre le néo-promu de la Praille. D’un commun accord, les deux clubs avaient décidé de disputer cette rencontre à huis clos afin d’éviter de devoir engager d’importants frais de sécurité. Alors que Dugourd (ex-Carouge) a signé un doublé tardif (76e et 84e) pour ses nouvelles couleurs, Servette a pris les devants grâce à des réussites de Chagas (12e), Imery (42e), Rouiller (45e) et Koné (51e).

Ce samedi, le miraculé de la Maladière est attendu à Payerne pour un quatrième test-match qui l’opposera au FK Tuzla-City, une équipe classée 10e du dernier championnat de Bosnie-Herzégovine. Prévu initialement à 15h30, le coup d’envoi de la rencontre a été retardé de deux heures pour éviter le coup de chaleur. Pas sûr que cela change grand-chose. (nxp)