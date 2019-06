Pour le quotidien catalan «Sport», c'est clair et net: le FC Barcelone et Neymar (27 ans) se seraient mis d'accord pour un retour de la star brésilienne dans son premier club européen, deux ans après avoir fait exploser tous les records en signant au Paris St-Germain pour 222 millions d'euros.

Le joueur, actuellement blessé, aurait accepté la proposition de son ancien club sans rechigner. «Son désir de revenir est si grand qu’il n’a imposé aucune condition», assure le journal barcelonais, qui ajoute que Neymar signera(it) pour cinq ans. Neymar aurait même accepté une sérieuse baisse de salaire: actuellement de 36 millions d'euros, sa rémunération annuelle passerait ainsi à 24 millions.

Reste, malgré tout, le plus dur: les deux clubs ne se sont pas (encore?) mis d'accord. On sait que le PSG ne lâchera pas son joueur vedette si une offre énorme n'est pas déposée sur la table des négociations. Et, même si Neymar a accepté de retirer sa demande de paiement de la prime de prolongation qu'il aurait pu toucher avant son départ au PSG, les mauvaises relations entre le club parisien et le Barça n'aideront pas à accélérer les choses dans ce transfert qui promet d'être très complexe.

(nxp)