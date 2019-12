«Je suis probablement le seul type de l'histoire à avoir perdu 46'000 livres (près de 60'000 francs) couché dans un lit un mercredi soir à Blackpool.» Sur le site The Players' Tribune, Andros Townsend est entré dans le vif du sujet avec une certaine dose d'humour.

L'attaquant de Crystal Palace (28 ans) a raconté en détail son addiction aux paris sportifs en ligne. En quatre ans, de 2009 à 2013, le joueur de Tottenham est prêté à... neuf clubs. Pour tromper l'ennui dans sa chambre d'hôtel, Townsend surfe sur son smartphone et devient accro aux paris.

«Pour être honnête, ça a commencé parce que je m'ennuyais, a détaillé le joueur. Et beaucoup de mes coéquipiers parlaient déjà de paris dans les vestiaires, sur des courses de chevaux ou du rugby. Rien de grave, ça faisait partie de la culture. Je me souviens quand j'ai fait mon premier pari. J'étais dans ma chambre d'hôtel et j'ai vu un pub à la télé pour une application de paris en ligne. J'ai téléchargé l'application, juste pour passer le temps.

» Puis, en un clin d’œil, je suis devenu complètement accro. Je me souviens, j'étais à Birmingham, la veille de notre match de demi-finale de play-off. J'étais couché dans mon lit, mais je n'arrivais pas à dormir: c'était le match le plus important de notre saison. J'ai alors checké mon téléphone et placé quelques paris. Cette nuit-là, j'ai perdu 46'000 livres (environ 60'000 francs) sur un seul match. Je gagnais 3000 livres par semaine à l'époque. C'est là que j'ai touché le fond. Je ne pensais qu'à une chose: comment récupérer mon argent?»

L'intervention de la Fédération

La spirale négative a pris fin quand Townsend s'est fait pincer par la Fédération anglaise (FA) en 2013 et a été suspendu quatre mois pour avoir enfreint la réglementation des paris sportifs. «Cela a non seulement sauvé ma carrière de footballeur, mais aussi probablement ma personne», a conclu l'international anglais (13 sélections).