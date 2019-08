A 25 ans, Adryan ne portera plus le maillot du FC Sion. Arrivé en Valais en juillet 2017, le Brésilien s’apprête à découvrir le championnat de Turquie, sous les couleurs de Kayserispor, avec lequel il doit parapher un contrat d’une année. En 38 matches de Super League disputés avec le FC Sion, Adryan, qui n’entrait plus dans les plans de Stéphane Henchoz, a inscrit 14 buts et signé 4 assists.

Accompagné par son épouse ainsi que son manager, le brillant mais parfois trop fantasque milieu de terrain offensif est arrivé hier à Kayseri (2,1 millions d’habitants), une ville d’Anatolie centrale située à quelque 800 kilomètres d’Istanbul. «Je suis très heureux d’être ici, je veux réussir dans ce nouveau défi excitant. Je ferai de mon mieux pour le club et ses supporters», a lâché l’ancien espoir de Flamengo au milieu des fans de Kayserispor venus l’accueillir à l’aéroport. Avant de rejoindre la Suisse, Adryan avait déjà joué en Italie (Cagliari), en Angleterre (Leeds United) et en France (FC Nantes).

Si Sion a perdu son ancien No 11, dont le transfert n’a pas encore été officialisé, il espère pouvoir bientôt compter sur les services d’un buteur nord-coréen en la personne de Kwang song-Han. Après Cagliari, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant de Pyongyang évoluait la saison passée à Perugia en série B (19 matches, 4 buts). Au printemps 2017, Kwang song-Han était devenu le premier joueur nord-coréen à jouer (contre Palerme) puis marquer (contre Torino) en Serie A.

Si Sion et Calgliari ont déjà trouvé un accord de principe, il reste encore à convaincre le joueur (qui aimerait regoûter à la Serie A) de poursuivre sa carrière en Super League…