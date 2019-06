Encore un coup de théâtre dans l’affaire Neymar: le nouvel avocat de Najila Trindade, qui accuse le joueur du PSG de l’avoir violé le 15 mai dernier dans un hôtel parisien, a annoncé qu’il cessait de représenter la jeune femme brésilienne.

Danilo Garcia de Andradea ainsi confié à la chaîne TV brésilienne UOL que sa cliente l’a accusé d’avoir organisé un cambriolage à son domicile pour voler la tablette où se trouvait la vidéo de sept minutes de sa deuxième rencontre à Paris avec Neymar. L’avocat, au cours des derniers jours, avait déjà menacé de se retirer de l’affaire si sa cliente ne lui fournissait pas les preuves de son agression.

«Elle m'accuse en prétendant que la géolocalisation de son appareil pointe dans mes bureaux, a fustigé l'avocat, Danilo Garcia de Andrade. Ma cliente a une posture totalement contraire à l'éthique, au bon sens et à la vérité... J'adorerais avoir cette tablette, je pourrais ainsi la remettre à la police afin de l'utiliser à renforcer sa condition de victime... Mais je renonce car la relation entre un avocat et sa cliente est basée sur la confiance, et dans ce cas, je n'ai plus confiance. J'espère que la vérité sera établie. »

Les deux premiers avocats de la victime présumée s’étaient eux-aussi retirés en raison, notamment, du changement de version de leur cliente. (nxp)