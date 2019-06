Daniel Riolo avait annoncé la couleur au moment de sa prise de position. L'ancien journaliste devenu polémiste ne pouvait «s'empêcher de penser à un truc con». Et c'est peu dire que l'homme de presse, qui a fait des prises de position tranchées son fonds de commerce, n'avait pas menti. Au moment d'évoquer le cas de la plainte d'une Brésilienne pour viol à l'encontre de Neymar, Daniel Riolo s'est étonné: «Mais la nana... Tu l'as vu la nana? Bof. Tu fais venir une nana du Brésil. Je pense pas que ce soit un avion de chasse intersidéral. T'es vachement déçu.» Le présentateur Nicolas Vilas a bien tenté d'éviter le dérapage en confirmant que les mots de Daniel Riolo étaient «très cons».

Problème? Jérôme Rothen, également présent sur le plateau, n'a pas hésité à enfoncer la porte ouverte par son compère. «C'est de la deuxième division, ça. Le mec il peut avoir tout ce qu'il veut et il a pris une Ligue 2.» Référence au physique digne de la deuxième division française dans laquelle évoluerait Najila Trindade Mendes de Souza, la plaignante. Pas peur fier de sa métaphore, l'ancien international français a poursuivi malgré un dépité «vous êtes tarés les mecs» du présentateur: «Quand tu t'appelles Neymar, c'est Champions League. Et au moins ça passe les huitièmes.»

Et Daniel Riolo d'enfoncer le clou: «La faire venir. Prendre l'avion et tu vois ça débarquer... et en plus à l'arrivée tu te retrouves dans la merde.» Et Jérôme Rothen de continuer avec sa métaphore hautement maladroite: «Ca joue les barrages quoi... C'est un Lorient». Rires gras autour de la table, évidemment.

Pour mémoire, Najila Trindade Mendes de Souza a porté plainte contre Neymar pour viol dans une chambre d'hôtel parisienne. Mais cet aspect semble être passé quelques kilomètres au-dessus de la tête de MM. Rothen et Riolo. Empêtré au coeur de ce moment qui n'est pas un plaidoyer pour la liberté de parole, le présentateur Nicolas Vilas a fait en sorte de passer au plus vite à autre chose pour éviter que cela ne dérape encore davantage. Mais était-ce possible de faire pire?