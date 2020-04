Depuis mercredi après-midi, une séquence diffusée sur la chaîne «LCI» entre deux professeurs fait un tollé sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, on y voit Jean-Paul Mira, chef du service de réanimation de l'hôpital Cochin (Paris) et Camille Locht, directeur de recherche à l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), échanger sur la potentielle efficacité du vaccin BCG - souvent utilisé contre la tuberculose - face à la pandémie de Covid-19.

Le gros hic dans cette discussion entre les deux hommes, c'est que le premier nommé pose une question assez surréaliste à son interlocuteur. Et que dire de ses gros yeux juste avant de prendre la parole... «Si je peux être provocateur, est-ce que l'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation? Un peu comme cela s'est fait d'ailleurs pour certaines études, comme pour le sida où chez les prostituées (...)», lâche Jean-Paul Mira.

Pas choqué par la question qui vient de lui être posée, Camille Locht acquiesce. «Vous avez raison. On est en train de réfléchir en parallèle sur une étude en Afrique pour faire ce même type d'approche avec le BCG. Il y a un appel d'offre qui est sorti ou va sortir. On va sérieusement réfléchir à ça. Mais cela n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude en Europe et en Australie», nuance-t-il, dans une vidéo que vous pouvez retrouver en images ci-dessous.

Ces propos ont fait bondir de leur canapé plusieurs grands noms du football africain, Samuel Eto'o en tête, qui n'a pas mâché ses mots sur Facebook. «Fils de P... Vous n’êtes que de la MERDE. N’est-ce pas l’Afrique est vôtre terrain de jeu», a commenté l'ancien international camerounais, avant de répondre sur Twitter à un autre attaquant, le Sénégalais Demba Ba, qui évolue désormais au Istanbul Basaksehir. Plus tard, jeudi soir, la légende ivoirienne Didier Drogba s'est elle aussi insurgée.

Aidez nous à sauver les vies en Afrique et stopper la propagation de ce virus qui déstabilise le monde entier, au lieu de nous envisager comme cobayes. C est aberrant!

Face à la déferlante de critiques, l'Inserm a tenté de rattraper le coup en évoquant une «vidéo tronquée»... Mais à quoi bon puisque Jean-Paul Mira semble clairement assumer ses propos? Malgré les excuses de ce dernier au HuffPost, l'affaire pourrait ne pas en rester là puisque le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, a décidé d'alerter le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en France.

