Pour le premier épisode de «C’te équipe de déconfinés», la bande des sports est composée de Florian Vaney, d'André Boschetti et de Robin Carrel. Elle a le plaisir d’accueillir un représentant du championnat moldave, l'ancien Xamaxien, Sédunois et Lausannois: Max Veloso. C'est votre rendez-vous radiophonique, mais aussi vidéo pendant qu’on se déconfine, tous les lundis aux alentours de 17h.

Une fois deviendra presque coutume tant qu’on n’a pas pu réinvestir nos bureaux, vous pouvez retrouver la vidéo de nos débats ci-dessus. Si vous voulez n’avoir que la bande-son, vous êtes heureusement servi, puisqu’un clic ci-dessous ou un transfert sur Soundcloud et c’est parti!

1re partie (dès 2'00):

On a commencé par essayer de savoir comment se passait l'exode de Max Veloso à Tiraspol. On a ensuite tenté de tirer les enseignements du retour du football, réussi selon nous, en Allemagne. Et si c'était le théâtre habituel, avec ses dizaines de milliers de spectateurs, qui perturbaient notre vision du jeu, finalement?

2e partie (dès 16'10):

Retour en Suisse pour essayer d'interpréter les signes récents. Winterthour qui annonce qu'il va voter pour la reprise du jeu, Servette de retour aux affaires mardi... Mais si on reprend, les joueurs vont-ils tenir physiquement? Et le prêt de la Confédération, est-il simplement acceptable, puisqu'il faudra ensuite tailler dans les salaires? On en débat.

3e partie (dès 32'40):

On continue sur la lancée de la partie précédente, parce qu'on s'est finalement posé plein de question et qu'on a réussi à répondre à certaines d'entre elles. Treize journées à terminer, trois tours de Coupe, les qualifications à la prochaine Coupe d'Europe à venir et une reprise de l'exercice 2020/2021 prévue... le 17 juillet. Faisable?

Le quiz! (dès 45'10):

Spécial foot du week-end.